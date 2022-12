AMLO desoye el llamado del gobierno de Perú a no pronunciarse sobre el país: “El golpe fue del conservadurismo” (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de diciembre. Pese a que el gobierno de Perú pidió al presidente de México que “pare de referirse” a ese país, Andrés Manuel López Obrador insistió este jueves en que hubo un “golpe del conservadurismo y los mandamás” en esa nación, e incluso dijo que la mayoría de los peruanos no quieren al actual Congreso por lo que se debe convocar a elecciones “lo más pronto posible”.

“Sostenemos lo mismo, que fue un golpe del conservadurismo del Perú, de los mandamás del Perú, que como los conservadores de México y de otros países son clasistas, racistas y muy corruptos, porque lo que está de por medio son los intereses económicos que predominan en Perú y en México, son las élites, las oligarquías de los países, no sólo del continente americano, sino del mundo”.

“Porque sacan a la Policía, sacan al Ejército, dicen que yo no estoy tomando en cuenta el golpe de estado, pero pensando en que el que dio el golpe de estado es (Pedro) Castillo, si Castillo no sacó a la Policía, no sacó al Ejército, ellos sabían perfectamente que el Ejército no estaba con Castillo, estaba con los que mandan indebidamente en el Perú”, señaló en su conferencia desde Quintana Roo.

Ayer, el primer ministro peruano, Alberto Otárola, hizo un llamado al mandatario mexicano para que se abstenga de hablar de Perú, pues consideró que sus expresiones son una intromisión en los asuntos internos de ese país.

“Hacemos un llamado a que el señor López pare de referirse al Perú, porque hemos conseguido con mucho esfuerzo que nuestro país esté en paz y no vamos a permitir que personas que no tienen ninguna relación con el gobierno de Perú puedan manifestarse causando incesante intromisión en los asuntos de Perú”, afirmó.

El mandatario federal consideró hoy que, debido a que la “mayoría de la gente” no quiere al actual Congreso peruano, lo que puede remediar la situación en ese país es que se convoque a elecciones, para que se renueven los poderes Ejecutivo y Legislativo.

“La mayoría de la gente del Perú no quiere al actual Congreso, a menos que yo no tenga la información correcta, las encuestas que he visto, y ¿qué es lo que procede? ¿qué es lo que puede remediar la situación? Pues es que se convoque a elecciones generales lo más pronto posible, que se tenga un nuevo Congreso, un nuevo presidente, una nueva presidenta, que haya elecciones y que sea el pueblo el que decida, como es la democracia”, indicó.

