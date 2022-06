AMLO debe entender que su contubernio con el narco no es heredable: Muñoz Ledo (17:15 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de junio. El morenista expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, declaró que el presidente Andrés Manuel López Obrador, no puede heredar al siguiente gobierno, su asociación con los delincuentes.

“Debe entender Andrés Manuel López Obrador, que su contubernio o alianza con el narco no es heredable, no es heredable porque estos como lo han hecho siempre, en todas partes, en todas plazas políticas, se entienden con el que va a llegar, ya no va necesitar el narco del presidente. Ese es el tema moral, un tema de análisis político. Va a prescindir del presidente y habrá el peligro de que exija más a los nuevos actores”, advirtió.

Dijo que el presidente va a terminar su periodo, “la pista ya se le está acabando, él piensa que puede heredar siguiente gobierno su asociación con los delincuentes y que eso le otorga mayor poder, porque además tener autoridad y recursos del gobierno federal estos se suman a los del narcotráfico, porque no hay nada que se le pueda oponer, a esto llamamos en México El Maximato”, declaró.

Al participar en la reunión Plenaria de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), Muñoz Ledo llamó a todos los actores políticos a realizar un nuevo “pacto de poder”; de lo contrario no habrá salida para 2024.

“En 2024 va a ser un enfrentamiento muy serio, por esas transferencias de lealtad y asociaciones y por un nuevo juzgamiento de la ciudadanía”, insistió.

