AMLO cumplirá con veda electoral solo 2 días antes de la votación (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de mayo. Hasta 2 días antes de la votación, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cumplirá con la veda electoral.

Este miércoles, y por iniciativa propia, el mandatario comentó que 2 días antes de la elección suspenderá las Mañaneras, incluso que no lo verá nadie:

“De una vez aprovechó para decirles que jueves, viernes y sábado, antes del día 2 que son las elecciones, no vamos a tener Mañanera (…) no me va a ver nadie”.

Incluso ató su cumplimiento de la veda electoral al último día para hacer campaña por parte de los candidatos:

“El día 2 es domingo, el miércoles a las 12 de la noche es el último día para hacer campaña, entonces, vamos a tener conferencia ese día, el miércoles”.

La suspensión de sus conferencias matutinas se dará luego desde que el primer día de las campañas ha hecho, casi diario, alguna alusión al proceso en curso, al punto de que ha acumulado decenas de sanciones por parte de las autoridades electorales, tanto el Instituto como el Tribunal.

En lo que refiere a los días que guardará silencio y que en el argot electoral se le conoce como “el periodo de reflexión”, el mandatario mexicano hará una gira cultural, que incluirá la conmemoración del Día de la Marina.

Y dicha efeméride la pasará en las Islas Marías, en un evento “muy cerrado” con los marinos y al día siguiente:

“Tenemos que votar, sí, aquí tengo que votar, todos tenemos que votar, es voluntario, pero es muy importante participar”.

Y previo a ello hará un recorrido por los estados en los que opera el IMSS-Bienestar, acompañado de cada gobernador para supervisar “a detalle” los avances del programa, tras lo cual, y la elección:

“Entra la etapa de reforzamiento para que el día 2 de septiembre inicie un recorrido porque quiero izar la bandera blanca en todos los estados”.

Por lo que advirtió que para esas fechas deben estar cubiertas las más de 11 mil vacantes de médicos especialistas en el país.

24 Horas

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir