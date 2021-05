AMLO celebra a su manera la libertad de prensa: Francisco Garfias (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de mayo. De qué periódico eres tú? Preguntó molestó el presidente al reportero que lo cuestionaba sobre “guardadito millonario” que acumula la Sedena.

–Del periódico Reforma–, respondió el aludido.

–¡Ah, por allí hubiésemos empezado!— descalificó el mandatario, en la mañanera del tres de mayo, día de la libertad de prensa.

La pregunta no le gustó al presidente. La confundió con un ataque.

Tampoco le simpatiza Reforma. Es alérgico a la crítica. Lo calificó de “diario de los potentados” y vocero del “partido de los conservadores.”·

La escena refleja el nerviosismo e intolerancia de AMLO. La pregunta plantea algo más de fondo: ¿Por qué ese trato privilegiado a los militares que supuestamente iba a devolver a los cuarteles?

Ya les dio el control de puertos y aduanas; la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía; las sucursales del Banco del Bienestar y dos tramos del Tren Maya.

La remoledación de 32 hospitales, los metió en la Campaña de Vacunación contra el Covid; los puso a custodiar las pipas de Pemex y otras tareas que corresponden a civiles.

Para el registro: El “guardadito” del que habla Reforma es de 64 mil millones de pesos. Eso equivale al doble del presupuesto del INE, INAI, la Cofece y el IFT, órganos que sirven de contrapeso.

Ojalá que cuando AMLO se vaya y se les pida a los militares que devuelvan funciones que no les corresponden legalmente, no se vayan a poner como los comunistas cubanos cuando el retiro de los misiles de la Isla. Va textual lo que coreaban contra el líder de la URSS: “¡Nikita, mariquita, lo que se da no se quita!”

***

El desapego de AMLO a la Constitución y las leyes –cuando obstaculizan sus planes– ya trascendió a nivel internacional.

El diario británico “Financial Times” publicó una ayer una nota sobre el acoso del presidente a los órganos autónomos que, dice, son caros y sirven a la “minoría rapaz”.

La tituló: “López Obrador desobedece la Constitución en batalla contra las instituciones en México”.

En esa nota se consigna la declaración donde AMLO dice que si hay que elegir entre justicia y derecho, hay que inclinarse por la justicia.

¡Gulp!

***

Pocos saben que el INAI envió dos documentos importantes al Senado. Los dos relacionados con la reforma que obliga a usuarios de telefonía movil a entregar sus datos biométricos –huella digital, iris, voz– para acceder al servicio.

Fueron dirigidos a la Comisión de Telecomunicaciones, que encabeza Morena.

Proponía un diálogo con esa Cámara para discutir los términos de la reforma y advertía los riesgos que ese famoso Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil representa para la protección de los datos personales.

Ni caso les hicieron.

***

Faltan 32 días para las elecciones en México. Se renuevan 15 gubernaturas. Una de ellas es la de San Luis Potosí.

El tiro en esa entidad está entre Octavio Pedroza, candidato de la Coalición PAN-PRI-PRD, y el abanderado de la alianza PVEM-PT, Ricardo Gallardo, alias El Pollo.

La elección preocupa a potosinos que se han dirigido a esta columna para preguntarle a Santiago Nieto: ¿Qué pasa con la investigación que tiene la UIF en contra de Gallardo?

Hace veinte días se hablaba de que la Unidad de Inteligencia Financiera solicitaría en las próximas horas el congelamiento de cuentas de unas 20 empresas vinculadas al candidato del Verde-PT. Pero a partir de entonces nada.

Las broncas de “El Pollo” con la justicia no son recientes. Estuvo en 2015 en la cárcel, acusado de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita. Salió con un amparo.

Al WhatsApp de este reportero llegó una relación de denuncias que han presentado contra Gallardo Cardona desde 2008.

Van desde privación ilegal de la libertad (archivo 087995-08-ZC y archivo 10088-14-ZC); dolo en la emisión del voto, en 2012; Asociación Delictuosa (archivo 02856-14-ZC); y enriquecimiento inexplicable.

Gallardo, por cierto, denunció ayer que su esposa, Ruth González, fue amenazada por un sujeto armado, en plena vía pública.

***

El Senado es el único órgano constitucional del estado que puede declarar la desaparción de poderes en Tamaulipas y encontrar un gobernador privisional, asegura Ricardo Monreal en un video que difundió ayer.

Ante la crisis institucional que se vive en ese estado, ocasionada por el desafuero “fast track” del gobernador Cabeza de Vaca, el senador prometió que el problema se va a resolver por la vía del estado de derecho.

“El Senado –dijo– se ha mantenido recatado, ponderado, moderado, prudente, para que las instancias constitucionales y jurisdiccionales puedan resolver el caso”.

Concluyó: “la verdad es que la resolución de la Cámara de Diputados federal es inatacable. Ninguna autoridad federal puede intervenir en una decisión soberana de Poder Legislativo.

“Por eso es que tenemos que actuar y resolver de manera conveniente la situación en Tamaulipas.”

Fin.

