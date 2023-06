AMLO cabildeó con 5 ministros de la SCJN aval a la Guardia Nacional; con dos no pudo (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de junio. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que intentó cabildear con cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el aval para que la Guardia Nacional pudiera depender de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), no obstante, con dos de ellos no pudo contar en la votación final y por ello los calificó de hipócritas.

Esta anécdota salió a la luz a pregunta expresa sobre cómo calificaría la labor del máximo órgano judicial del país entorno a las necesidades que su administración planteaba.

“Les voy a contar, ya se los he platicado, para que vean cómo es la política, pero no hay que decepcionarse. Lo único que hay que tener muy presente es que la lealtad d ebe ser siempre al pueblo y al proyecto de transformación y a las causas justas, la lealtad, entre hombres mujeres, muchas veces es servilismo, abyección.

“Por eso son unos reverendos hipócritas, además de corruptos, hipócritas, cretinos, pero presentan, porque el propósito es que no avancemos, entonces presentan el recurso de inconstitucionalidad y a mí me preocupa porque nos ha costado mucho crear la Guardia Nacional”, relató.

En septiembre pasado, en un debate que duró más de 10 horas en cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, se aprobó el dictamen que establece que la Sedena tenga el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional.

Mientras la oposición señalaba que eso significaba “militarizar al país” y que iba en contra de lo establecido en la Constitución, Morena y sus aliados, en contraparte, defendieron que esta reforma buscaba fortalecer la consolidación institucional de la Guardia Nacional.

“Entonces, meten el recurso para declarar inconstitucional y yo ahí dije, ‘ahora sí me voy a meter’, porque esto es importantísimo y hablo con cinco, con los cuatro que de alguna manera yo propuse y con el que ya estaba (Arturo Zaldívar) para garantizar los cuatro votos.

“Uno por uno. No saben lo que me costó, porque ya venían actuando mal, ya habían demostrado ser chuecos, pero esto vale que hable yo con ellos, para explicarles la importancia que tiene. Y hablé con los cinco, y pues con dos no pude”, confesó el jefe del Ejecutivo federal.

“Eran cuatro los que se necesitaban, nos quedamos con tres y se pierde el propósito de que la Guardia Nacional dependiera de la Sedena”, señaló.

Desde que asumió la Presidencia, López Obrador ha propuesto a tres ministros, que han tenido el aval del Senado para integrar el Pleno de la Corte: Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa y Ana Margarita Ríos Farjat.

El 18 de abril, la Corte invalidó las reformas que transfieren el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a Ejército. Con ocho votos a favor y tres en contra, el máximo tribunal constitucional tiró una de las propuestas torales del gobierno de López Obrador pues los ministros señalaron que esto vulnera el artículo 21 de la Constitución.

Entre los ministros a favor de invalidar la transferencia -como lo propuso el ministro Juan Luis González Alcántara- estuvieron Luis María Aguilar, quien recordó que las autoridades de seguridad pública deben tener un carácter civil, por lo que mencionó que la formación y entrenamiento es lo que distingue a éstas de los militares.

Los ministros que votaron a favor de la transferencia de la Guardia Nacional están: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa.

Información de:https://www.forbes.com.mx/

