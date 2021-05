AMLO busca quitarnos nuestros recursos para no seguir operando: MCCI (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de mayo. El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene el propósito de estrangular financieramente a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad para que no pueda seguir operando, aseguró María Amparo Casar, presidenta de MCCI.

María Amparo dejó claro que Mexicanos contra la Corrupción no participa en actividades políticas ni electorales, toda vez que lo prohíben sus estatutos y los donantes, incluido Estado Unidos.

«No somos un grupo político, no participamos en ninguna actividad política ni electoral, no hay ninguna prueba de esto. Lo prohíben los propios estatutos y me lo exigen los donantes, incluidos los donantes de Estados Unidos. Los recursos con los que operamos vienen de agencias de desarrollo, internacionales y nacionales«, puntualizó.

Añadió que el presidente López Obrador quiere quitarles las donaciones, para no operar en las próximas semanas e incluso meses.

Agregó que el gobierno está usando indebidamente las facturas de los donantes, haciéndolas pasar como un delito y hoy diciendo que es dinero de los estadounidenses.

Finalmente agregó que cada donativo que han recibido, lo registran ante las autoridades competentes, quienes no pueden transgredir los datos personales.

