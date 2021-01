AMLO autoriza compra de vacunas por privados y estados (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de enero. El presidente Andrés Manuel López Obrador autorizó que la Iniciativa Privada y los gobiernos estatales compren vacunas contra Covid-19.

Durante su conferencia mañanera, el mandatario señaló que las entidades y empresas pueden iniciar su compra de vacunas de forma independiente.

Sin embargo, para obtener la autorización, deberán cumplir con diversos requisitos como contar un plan de vacunación, presentar sus contratos y comprarlas con farmacéuticas autorizadas.

“He dado instrucciones al secretario de Salud (Jorge Alcocer), para que hoy mismo se emita un comunicado, estableciendo de que cualquier empresa o gobierno local que quiera adquirir vacunas para aplicarlas en México, tiene autorización”, dijo.

Detalló que no quiere que se mal interprete que el Gobierno ejerce un monopolio. “Quieren adquirir vacunas, están en libertad, no quiero que se preste a la politiquería”.

Otra de las razones de permitir a los gobiernos locales comprar sus dosis es para que no se engañe a la ciudadanía de que se “van a comprar vacunas y no hay nada, pura demagogia; que presenten su contrato porque no es fácil”.

Señaló que las empresas y entidades que cumplan con los requisitos podrán recibir apoyos de las Fuerzas armadas en la logística de traslado de las vacunas.

