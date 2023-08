AMLO acusa a Tribunal Electoral de modificar sus frases para poder sancionarlo (10:00 h)

Oaxaca de Juárez. 7 de agosto. El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el Tribunal Electoral por modificar sus expresiones en contra de Xóchitl Gálvez para poder sancionarlo por violencia política de género, por lo que insistió en que los magistrados deben de ser electos por el pueblo, como propuso en la reforma electoral.

“Mienten, calimunian, actúan de manera falsaria. Son capaces de alterar mis palabras. ¿Qué clase de jueces y árbitros se tienen en este tribunal?”, expresó el mandatario.

“Les voy a mostrar algo y la gente ojalá pueda mostrar el expediente que vamos a procurar que se conozca”, añadió.

Frases de AMLO modificadas. El presidente denunció que no utilizaron sus palabras textuales. (Presidencia)

El mandatario leyó frases textuales que le atribuyen como “Fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto”, las cuales no fueron expresadas palabra por palabra.

“Me acusan de violencia política de género y lo que hacen es atribuirme expresiones que yo no expuse en esta conferencia. Es realmente grave, pero ¿a qué tribunal acudo yo? Podría solicitar un desafuero y tengo elementos, pero no lo voy a hacer porque los convertirá en mártires vivientes. ¡No! Nada más es informarle a la gente”, añadió el mandatario.

Frases de AMLO modificadas. El presidente mostró una comparativa de las frases. (Presidencia )

AMLO insiste en Plan C

López Obrador afirmó que, por eso, “estaba planteando lo de la reforma electoral”.

“Que a los integrantes de estos tribunales los elija el pueblo y no los partidos, no la mafia del poder económico y político. Tenemos que seguir estableciendo la democracia, para que no suceda lo de antes, que imperaba la oligarquía con fachada democrática, simulando que había una democracia”, añadió.

Publimetro