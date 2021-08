AMLO acusa a Salinas, Chong y Vázquez Mota de frenar ley de revocación de mandato (10:15 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de agosto. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) condenó que los opositores encabezados por Miguel Angel Osorio Chong, Josefina Vázquez Mora, así como el expresidente Carlos Salinas de Gortari frenaran la realización de un periodo extraordinario de sesiones para aprobar la ley reglamentaria de la revocación de mandato.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, afirmó que se unió el bloque opositor integrado por “salinistas y finísimas personas del antiguo régimen”. Dijo que ahora tendrán que esperar a la próxima legislatura.

“Ayer otra vez los opositores, la reacción conservadora, (Miguel Angel Osorio) Chong, Josefina Vázquez mota, Salinas de Gortari que es el que todavía sigue mandando, se opusieron a que se aprobara un periodo extraordinario para llevar a cabo un ejercicio democrático de revocación de mandato, es el mundo al revés”, acusó.

“Estos mismos están planteando que yo me vaya, y quieren eso, sobre todo empujaron fuertísimo, todos juntos, Claudio X González, de Coparmex, todos los dirigentes de partidos, salió Diego (Fernández de Cevallos) y salió (Felipe) Calderón y (Vicente) Fox, los salinistas, todos los medios de información con honrosas excepciones. AMLO Presidente de México

El primer mandatario dijo que la oposición se opone a la revocación de mandato ya que saldrá fortalecido porque está encabezando una transformación. Lamentó que le faltó un voto a Morena y sus partidos aliados.

“Como no pudieron porque el pueblo es mucha pieza ya no consideran conveniente llevar a cabo la elección, la consulta para preguntar al pueblo si me quedo o me voy, porque en su concepción si se hace la consulta la gente me va a refrendar su confianza y me voy a fortalecer, porque en efecto, en la democracia es el pueblo el que manda, el que decide y si el pueblo respalda le da fortaleza moral y política al gobernante, sobre todo si se está llevando a cabo una transformación, si se enfrenta a intereses creados muy poderosos, ¿cómo se pueda salir adelante?, como ha venido pasando, que lo agradezco mucho, le agradezco mucho la confianza al pueblo”, indicó.

“Falta un voto porque para convocar al periodo extraordinario, requieren mayoría calificada, no mayoría simple, los que estaban a favor de qué se convocará el periodo fueron 24 de la Comisión permanente y 13 en contra, esos 13 que es puro salinista y finísimas personas del antiguo régimen, entonces faltó uno, ahora hay que esperar al nuevo congreso, en este caso la nueva legislatura a partir del 1 de septiembre”, recalcó.

Información de:https://www.reporteindigo.com/

