AMLO acepta que no ha logrado reducir homicidios, feminicidios y extorsión (09:15 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de abril. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, reconoció que su gobierno no ha podido disminuir en el país los homicidios dolosos, feminicidios y extorsión .

En la conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional, el mandatario mexicano afirmó que en los demás delitos sí existe una disminución importante desde que llegó a la administración federal.

“Todavía no se termina de resolver por completo este grave asunto. Hemos podido disminuir la incidencia delictiva en lo general desde que llegamos al gobierno, pero hay otros dos o tres delitos en donde apenas se han contenido”, destacó.

“El caso del homicidio, se había ido incrementando año con año, llegamos y se ha mantenido, estabilizado, incluso hay una disminución mínima, aceptada y demostrada por el Inegi de acuerdo a sus datos del 2018 al 2019, todavía no tienen el dato del 2020. Es el dato más apegado a la realidad”, expuso.

El mandatario mexicano dejó en claro que en el caso de los feminicidios antes de la llegada de su gobierno no se clasificaban como tal, por lo que se registraban como homicidios.

En el caso de los feminicidios, que es otro delito en crecimiento, sostenemos y no es evadir nuestra responsabilidad, que antes no se clasificaba de esa manera, se consideraban homicidios todas las muertes de mujeres, ahora no, por eso se registra un incremento”, hizo énfasis.