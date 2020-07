American Tower apoya a 450 familias del Istmo de Oaxaca para superar la emergencia por el Covid-19 (19:15 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de julio. Comprometidos con la generación de valor compartido que aporte a elevar el bienestar de las comunidades del país, American Tower realizó un donativo a Save the Children, con el cual se apoyará a más de 450 familias vulnerables en Oaxaca para posibilitar su estadía en casa y fortalecer su protección durante la emergencia humanitaria por COVID-19.

Convencidos que la construcción de una mejor sociedad solo puede alcanzarse con la suma de esfuerzos de todos los sectores, esta colaboración con Save the Children refuerza el compromiso de American Tower con Oaxaca y el desarrollo de la entidad, expresado en la firma de un convenio de colaboración con el Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo (COPLADE) de Oaxaca para facilitar el despliegue y la modernización de la infraestructura de telecomunicaciones en el estado, el pasado 27 de febrero de 2020.

Claudina García, Directora Senior de Legal y Asuntos Públicos de American Tower, señaló que “el compromiso que tenemos con el Estado de Oaxaca es de largo plazo.

La implementación del convenio que firmamos en febrero pasado continúa, a pesar de la pandemia, seguimos trabajando con el Estado y los municipios para mejorar la infraestructura de telecomunicaciones. Este donativo a través de Save the Children, refrenda nuestro compromiso con las comunidades oaxaqueñas, con las cuales trabajamos todos los días”.

Con este donativo, American Tower se suma a la Estrategia de Respuesta Humanitaria de Save the Children para llevar mayor protección a las familias oaxaqueñas durante esta difícil contingencia. En particular, los recursos se aplicarán en los ejes de acción de Higiene y Saneamiento y Salud Alimentaria, que consiste en la entrega de un kit de productos de higiene y limpieza y un kit de alimentos no perecederos, así como acompañamiento en materia de nutrición e higiene.

Esta iniciativa busca asistir a las familias istmeñas para posibilitar que se queden en casa y continúen protegiendo su salud durante la emergencia sanitaria con mayor facilidad, dado que, en las comunidades seleccionadas, las jefas de familia, que en esta región con frecuencia se dedican a la elaboración artesanal de totopos, han visto disminuidos sus ingresos considerablemente. Adicionalmente, estas familias generalmente tienen integrantes de población vulnerable con mayores riesgos de contraer COVID-19, como lo son adultos mayores y, niños, niñas y adolescentes, quienes en estos momentos ven sus derechos a la salud, educación y alimentación gravemente afectados por el confinamiento.

Además, esta sinergia está en línea con los compromisos de American Tower para acompañar a las niñas y mujeres de México, actuando con perspectiva de género, ya que ellas se han visto particularmente afectadas durante el confinamiento, muchas veces renunciando a sus ingresos para ejercer de cuidadoras y, al verse incrementada su carga emocional y de trabajo en sus hogares.

