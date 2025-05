Amenazan de muerte a abogado por denunciar nepotismo; acusa a edil de Tlaxiaco (10:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 15 de mayo. El abogado Diego Bautista, acusó al presidente municipal de Tlaxiaco, Jorge Octavio Hernández Martínez, de ser el responsable de las amenazas de muerte que ha recibido por solo tomar un caso relacionado con el agua potable, y denunciar casos de nepotismo en la administración que encabeza.

Indicó que por ejemplo el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Tlaxiaco (SAPAT), cuenta con el mismo servidor público por varios trienios, además del vínculo familiar entre el director de SAPAT, Síndico Procurador de Justicia y Secretaria municipal.

“A inicios del año me solicitaron a mí el auxilio como conocedor un poco, porque no soy sabedor de todo, pero trato de investigar, de leer y fundamentarse. Me convocaron, me solicitan el auxilio para lo del agua, un tema que se dio a conocer en Tlaxiaco, que fue ocasionado accidentalmente, no hubo ningún daño que perjudicó al municipio. A medida que estamos en una propiedad privada y tenían que hacer algunas reparaciones o construcción conforme a su derecho”, recordó.

Indicó que durante varios meses al presidente municipal solicitaron trabajos para captar el agua y limpiar tomas, pero hasta la fecha nada se ha realizado en beneficio de los demás habitantes.

Reveló que hace unos días llegó una notificación por parte de la Fiscalía y Poder Judicial del Estado de Oaxaca, sobre una denuncia en su contra por daños al municipio.

“Que daño he hecho al municipio, en alzar la voz, en decir lo que realmente está pasando en la heroica ciudad de Tlaxiaco, el estado de ingobernabilidad en el que vivimos por parte de la autoridad municipal. Se lo digo directamente al presidente, Jorge Octavio, eres presidente no empresario, eres funcionario público, estas para servir y mejorar al pueblo, no para afectar. No sé qué es lo que busca tu gobierno o tú. Estamos para servir, no para servirnos. Es importante voltear al pasado y ver de dónde venimos, no Jorge Octavio”, reprochó.

Abundó que fue citado para una audiencia el 20 de mayo, a la cual asistirá y conforme a derecho se defenderá como abogado.

Expresó que pareciera que el alzar la voz es un delito en la ciudad de Tlaxiaco, por solo decir que el munícipe a su parecer está haciendo las cosas mal, y además del nepotismo que hay dentro de la administración que encabeza.

