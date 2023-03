Amenaza Romero López con usar la fuerza pública para retirar bloqueo en la Costa (17:28 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 23 de marzo. Contrario a lo que pregona el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en voz del presidente Andrés Manuel López Obrador de no usar el garrote para solucionar conflictos, el titular de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, amenazó a un grupo no mayor de “30 personas” de la agencia municipal de San Francisco Coatlán, de usar la fuerza pública para desalojar el bloqueo que mantienen en la supercarretera a la Costa oaxaqueña.

Luego de cumplir 48 horas de bloqueo, que desde el pasado 21 de marzo cuando el primer mandatario Andrés Manuel López Obrador se encontraba de visita en la entidad por el Aniversario del natalicio de Benito Juárez, los inconformes han impedido los trabajos de la obra, y con ello la falta de aplicación de recursos por 52 millones de pesos al día por parte de la empresa que realiza la carretera contra la exigencia de 25 mil pesos mensuales que le exigen a su presidente municipal, señaló el funcionario estatal.

Durante la conferencia del gabinete de seguridad, el titular de (Secretaría de Gobierno) SEGO, señaló, “es un problema de una agencia con su presidente que en nada debería impactar en la construcción de la autopista, que ha beneficiado a ellos, creo que mandan un mal mensaje al bloquear el desarrollo de los pueblos, valida su exigencia, pero la autopista debe ser desbloqueada”, recalcó.

“Están confundiendo el derecho de exigir con la afectación al desarrollo que también nos afecta a todos, vuelvo a convocar a la agencia de San Francisco, yo veo difícil que el presidente Obrador vaya a ir hoy o mañana a hablar con ellos para solventar una diferencia de 20 mil pesos entre la oferta del presidente municipal y la agencia”, dijo, el encargado de la política interna, entre risa burlona.

Romero López, manifestó que ha exhortado al edil a que tenga una conducta distinta que abone y también al agente municipal a que libere el carril, “porque son 30 o 40 personas, y eso no es demeritar sino explicar cómo paramos o detenemos el desarrollo que va beneficiar a todo Oaxaca por un conflicto muy local que pudiera haber sido solventado si hubiera voluntad de todos los actores involucrados”, olvidándose que en sus tiempos de luchador social bloqueaba carreteras y tomaba oficinas gubernamentales para exigir recursos.

Amenazó con hacer uso de la fuerza pública para retirar a los inconformes que impiden la continuación de la obra, “se van tomar decisiones, que a nadie sorprenda, porque no va a parar la autopista a la Costa por estas definiciones, ya el presidente Obrador planteó hace poco que si el tema de San Vicente no avanzaba, la autopista se desviaba, a San Vicente le agradecemos toda su disposición y los trabajos ya se están realizando”.

“No es bloqueando la carretera como el pueblo va a lograr el incremento de sus participaciones, porque este gobierno no va aceptar el chantaje, ya lo dijo el gobernador, hoy no se puede chantajear con el cierre de la autopista para obtener más recursos, ya eso se acabó, ya no es por ahí, ya lo hemos demostrado en estos tres meses, por la vía pacífica, el diálogo, se avanza más y esa es la instrucción que tenemos del gobernador”, finalizó.

Compartir