Amenaza MULTI con protestar para que Gobierno de Oaxaca acate recomendación de CNDH (17:45 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 18 de marzo. El dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), Macario García Merino, informó que podrían reanudar sus protestas en los próximos días, en caso de que el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa se niegue a adoptar la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y se logre un retorno seguro de los desplazados de Tierra Blanca Copala.

“Efectivamente, tanto el gobierno del estado y federal, no nos dejan otra opción, realmente creemos que no se debe actuar de esa manera, pero es el único recurso que nos queda para que nos escuchen las autoridades”, reiteró.

Señaló que la CNDH le dio tres meses al Gobierno de Oaxaca para que acate dicha recomendación, pero como MULTI y desplazados esperan que sea antes.

Refirió que también exigen a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que emita una nueva recomendación en la que también responsabilice al gobierno federal por el desplazamiento forzado de habitantes de la comunidad de Tierra Blanca Copala.

“Tal vez no hasta los tres meses, porque si hubiera voluntad del gobierno del estado y federal, no tendrían que esperar hasta el término del plazo, si no que tendrían que avanzar. Confiamos en eso, pero de lo contrario vamos a tener que accionar”, insistió.

García Merino explicó que se está avanzado para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), reconozca a los desplazados como víctimas y sean registrados en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi).

La recomendación 36/2022 va dirigida al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa; al presidente municipal de Santiago Juxtlahuaca, Arsenio Mejía García y al fiscal general de la entidad, Arturo de Jesús Peimbert Calvo, por el desplazamiento forzado interno de personas triquis de Tierra Blanca Copala.

De acuerdo a dicha instancia, entre diciembre de 2020 y enero de 2021, habitantes de Tierra Blanca Copala fueron agredidos por personas armadas, situación que los obligó a huir de su comunidad, ante la falta de atención de autoridades federales y estatales para garantizar su seguridad.

Compartir