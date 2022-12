Amenaza Jara a mujeres triquis con nuevo desalojo; gobierno asegura que no cuentan con estatus de desplazadas (14:32 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 19 de diciembre. El gobierno de Salomón Jara Cruz amagó a mujeres triquis que mantienen plantón frente al Palacio de Gobierno de otro posible desalojo ante la celebración de la Noche de Rábanos, luego de haberlas quitado del corredor, el pasado 2 de diciembre.

Jara Cruz, aseguró que su gobierno no va a permitir chantajes de líderes a quienes les han atendido en sus demandas, “se les ha brindado atención para darle solución al conflicto, pero no nos vamos a prestar al chantaje, es mentira que no haya voluntad de diálogo”.

Y es que, desde el pasado viernes, un grupo de mujeres y menores de edad lidereadas por Reyna Martínez instalaron sus casas de campaña frente al Palacio de Gobierno para exigir la devolución de sus mercancías decomisadas durante el desalojo en el inicio del nuevo gobierno.

A esta protesta, esta mañana, Lorena Merino, otra de las líderes, se unió a esta demanda y junto con un reducido grupo se plantó cerca del campamento que mantiene Reyna Martínez.

Al ser cuestionado sobre estas acciones, Jara dijo que no van a permitir nuevamente la instalación de las mujeres triquis en el corredor del Palacio, a quienes les han ofrecido tres lugares temporales para que puedan expender sus mercancías y no lo aceptaron.

Las exhibió de que ya no cuentan con el estatus de desplazadas, “la bandera de desplazadas que han utilizado ha sido solventados en virtud del que el gobierno suscribió un convenio con ellas para el otorgamiento de predios y otorgamiento de recursos mismos que ellas signaron y aceptaron, ante la imposibilidad del gobierno de garantizarle el retorno a San Juan Copala, por lo cual hoy lo que tenemos aquí es una manifestación de otra índole, de otro carácter, siguen en plantón aún cuando los compromisos por parte del gobierno han sido cumplidos”, dijo.

En su intervención, Jesús Romero López, titular de la Secretaría de Gobierno, le echó la bolita al municipio capitalino, sobre otro posible desalojo de las mujeres triquis si continúan en su pretensión de mantenerse en plantón frente a Palacio de Gobierno y de no llegar a un acuerdo con las autoridades.

“Viene la Noche de Rábanos, fiesta de todos los oaxaqueños, esperemos que el municipio notifique a estas personas porque está en el ámbito de la responsabilidad municipal la organización y la vía pública para que puedan reubicar mediante el diálogo su protesta que está garantizada en la Constitución Política, ya que con el gobierno no hay ningún tema vigente de resolución o de atención.

