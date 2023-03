Amenaza edil de Morena a empresarios que participaron en marcha en defensa del INE (21:30 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de marzo. Armando Ayala Robles, presidente municipal de Ensenada, Baja California, amagó con revisar los permisos de negocios propiedad de empresarios acudieron el pasado domingo a la marcha en defensa del INE.

Durante una entrevista en la estación de radio La Rancherita, el conductor le preguntó a Ayala Robles si también tenía una lista similar a la del presidente Andrés Manuel López Obrador donde había empresarios como organizadores del mitin contra el “Plan B”.

Amaga alcalde de Morena a empresarios por marchar a favor del INE

En respuesta, el alcalde de Ensenada dijo:

“Aquí tengo la listita y todo (de empresarios) porque luego están hablando que ‘ayúdanos a rebajar el predial’, ‘oye, tenemos un problemita, oye Armando’, y en la primera marchita de la ternurita están asomando la cabeza”.

El funcionario que milita en Morena deseó que esos empresarios que marcharon, ojalá tengan los permisos de sus negocios en orden.

“Nada más ojalá que tengan todos sus permisos y todo, porque para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Felicidades, bravo, seguramente les irá muy bien, se vale, estamos en estado democrático”, agregó.

Incluso mencionó a empresarios de Ensenada y también respaldó la idea de que gente como Claudia X. González está detrás de la marcha.

“Ahí estaba León Ptacnik que antes se aperingaba con los contratos de seguros del Gobierno. (…) Estaba viendo el informe del Presidente y lógicamente están detrás (de la marcha) los que están enojados por no estar en el presupuesto o no tienen contactos, ni privilegios, los que ya no están en el ‘business’, como Claudio X. González que fue quien promovió este movimiento, y gastaron hasta 100 millones de pesos en la concentración en el Zócalo”, agregó.

Incluso el alcalde repitió consignas que ha dicho López Obrador desde Palacio Nacional.

“Sabemos cuál es el fondo de esto, porque no dijeron ‘no se toca la corrupción’, ‘no se tocan los privilegios’, ‘no se toca García Luna’, o sea ‘no se toca el INE’, cuando se prestaron al fraude que le orquestaron al Presidente”, dijo.

