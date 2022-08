Ambientalistas protestan en el Congreso local (12:00 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 17 de agosto. Ambientalistas protestan en el Congreso del estado para exigir a los legisladores la aplicación de la ley en materia de residuos sólidos.

Encabezados por Nazario García Ramírez, del Colectivo de Organizaciones Ambientales de Oaxaca (COAO), reprocharon que los diputados solo se la pasan todo el tiempo en campaña permanente y en sus proyectos políticas personales y no pensando en los oaxaqueños y en la ciudadanía.

Exigieron que los funcionarios y el mismo gobernador Alejandro Murat Hinojosa ya se dejen de politiquerías, ya que hasta la fecha no dimensionan la crisis ambiental, todos los ríos se están llenando de basura nuevamente.

Señalaron que la Ley de Residuos Sólidos que emitieron en el 2005 se encuentra desfasada y que la NOM 053 fue creada a modo, tan solo para que los residuos sólidos se manejen a través de rellenos sanitarios, los cuáles tienen una vigencia muy corta, y que la contaminación no termina ahí.

Por ello, proponen que los diputados hagan una modificación a la Ley General de Equilibrio Ecológico, en donde se le permita a los particulares, sociedad y empresarios la creación de centros integrales del manejo de los residuos sólidos o plantas de reciclaje.

Los existentes, mencionaron, no cumplen con esa función ya que solamente reciben al cartón, el pet, el fierro, sin embargo, lo demás no lo reciclan, por eso es necesario que se haga una ley que regulen estas nuevas empresas que pudieran surgir para el reciclaje.

Con lonas y pancartas con mensajes como “Diputados ya déjense de politiquerías”, “No más retórica, exigimos resultados”, exigen a los diputados de la Comisión Permanente de Medio Ambiente de la LXV Legislatura local atención a los integrantes del COAO.

Recordaron que hay una iniciativa de ley en la Cámara de Senadores, donde se habla de la economía circular, la cual no se ha aprobado por intereses mezquinos que hay por parte de los legisladores y las empresas que están ejerciendo presión.

Con esta ley se pretende que las empresas refresqueras, cerveceras se hagan cargo de sus residuos sólidos.

García Ramírez, dijo que en la Legislatura pasada se aprobó una ley anti pet misma que nació muerta, porque se pretende aplicar a las tienditas, a los negocios pequeños, no así a quienes lo producen, por lo que se encontró con mucha resistencia, hasta el día de hoy esa ley no ha funcionado, para ello se debe retomar con un sentido más justo y aplicarse desde donde nace el problema, desde las empresas que lo producen, y que la ley no esté a negociación de nada y se tiene que aplicar parejo, finalizó.

