Amber Heard habla por primera vez sobre el veredicto de Johnny Depp: “Mi juicio no fue justo” (12:30 h)

Hasta ahora, solo se conoce algunos fragmentos de la entrevista, que saldrá a la luz este marte y miércoles por la cadena de Estados Unidos, NBC.

La actriz de “Aquaman” tiene hasta el próximo 24 de junio para pagar la multa que fijó la Corte; sin embargo, la fortuna de la intérprete no bastaría para pagar la indemnización.

De acuerdo con Celebrity Net Worth, hasta antes del juicio por difamación, la fortuna de Amber Heard ascendía aproximadamente a 2.5 millones de dólares, lo que la dejaría en números rojos.

Desde el veredicto, diferentes organizaciones, medios internacionales y académicos como Alejandra Collado, especialista del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM, han señalado que el juicio entre Amber Heard y Johnny Depp invisibilizó la violencia contra las mujeres.

“Si vives o has vivido violencia por parte de tu pareja, olvídate de denunciar porque te vamos a juzgar, a culpabilizar, a ridiculizar y nadie te va a creer, dijo la académica.

La especialista de la UNAM advirtió que la sociedad no ha entendido las desventajas que hay para las mujeres que denuncian a figuras de poder, y las ventajas estructurales, mediáticas y económicas que sí tienen los hombres, como las que tuvo el actor.

Ante un asunto de índole pública, los usuarios de internet polarizan y “espectacularizan” una problemática en la que, por lo menos en México, hay un saldo de 10 mujeres víctimas de feminicidio al día, siendo mayormente parejas o exparejas sentimentales quienes cometen el delito, dijo Collado.

Michele Dauber, profesora de derecho en la Universidad de Stanford y activista contra la agresión sexual aseguró que “no había dudas” sobre los patrones de abuso contra Amber Heard.

“No creo que tengamos todavía una sociedad que comprenda la dinámica de la violencia doméstica”, declaró Glenn a la AFP en una entrevista.

At first this made me angry because it's too little too late. But then I realized that it's good to be able to admit your error and make amends. Better to lead from behind than not at all. Thanks @BillPressPod #IStandWithAmberHeard https://t.co/5sd32fNJEP

— Michele Dauber (@mldauber) June 10, 2022