Alumnos de secundaria no tendrán libros de inglés, SEP los suprime “para ahorrar” (21:30 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de agosto. Una nueva polémica enfrenta la Secretaría de Educación Pública, luego de que en 2022 fue duramente criticada por especialistas en torno a la Nueva Escuela Mexicana y los libros de texto gratuitos. Ahora la dependencia, especialmente la Dirección de Materiales Educativos que dirige Marx Arriaga, decidió que para ahorrar como parte de la austeridad republicana no se comprarían libros de inglés para estudiantes de secundaria y se fabricarían materiales propios.

Para el nuevo ciclo, la materia de inglés se integró al libro denominado Lenguajes en donde se mezclan temas socioculturales de la lengua inglesa como historia, diversidad lingüística, comunidad, tradiciones, multiculturalidad, ¡pero todo en español! y con muy pocas páginas de vocabulario.

que si de por sí México no se ubica en un buen nivel en la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés con esta medida se tiene un ‘grave retroceso’ sobre todo para los alumnos de secundaria.

“Estamos por iniciar ciclo escolar, el próximo lunes y tenemos unos libros de texto de inglés que hizo la SEP, antes había un procedimiento en donde los profesores elegían editoriales privadas para solicitar los libros de inglés que les acomodaban por su enfoque metodológico y la SEP a través de la Conaliteg los compraba y los repartía de forma gratuita”, destacó.

Resaltó que este lunes 19 de agosto se subieron los nuevos libros de texto a la plataforma de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) y la sorpresa fue que no hay libros de inglés, sino una especie de compendio en un texto llamado Lenguajes.

“En realidad es un apartado en este libro y lo peor de todo es que lo que viene ahí no es para aprender inglés, sino historia de los países que hablan esta lengua, algunos temas más culturales sobre el idioma, pero yo me pregunto: ¿Qué van a hacer los profesores y los estudiantes? y entonces pues no va a haber aprendizaje del idioma”.

— Irma Villalpando, Doctora en Pedagogía y Profesora en la FES Acatlán