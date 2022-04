Alumnos de la UABJO se certifican en Cineantropometría ISAK nivel  1 y 2 (16:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 4 de abril. En las instalaciones de la Facultad de Cultura Física y Deporte de la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), se realizaron las actividades de la certificación en Cineantropometría ISAK nivel 1 y 2, a cargo del Maestro en Nutrición Deportiva, Ricardo Moreno Morales.

La Cineantropometría es el área de la ciencia encargada en la medición de la composición del cuerpo humano, se enfoca en la unión de la anatomía y el movimiento, tomando la medida del cuerpo humano y determinando su capacidad para la función y el movimiento en una amplia serie de ámbitos. El evento de capacitación cuenta con el respaldo de la Sociedad Internacional para el Avance de la Cineantropometría (ISAK).

La acreditación ISAK nivel 2 está planteada para aquellos antropometristas que tienen necesidades de ofrecer un rango más amplio de mediciones, a fin de demostrar precisión adecuada en 3 medidas básicas, 8 pliegues cutáneos, 9 longitudes segmentarias, 13 perímetros y 6 diámetros óseos, con una amplia comprensión de la teoría de la antropometría y su interpretación.

El M.N.D. Ricardo Moreno Morales, es instructor internacional en antropometría nivel 3 aprobado por ISAK (International Society for the Advancement of Kinanthropometry). Dentro de su formación académica, es licenciado en nutrición por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Maestro en Nutrición Deportiva y Doctorante de investigación en ciencias del deporte, por la Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte.

Por otra parte, recientemente se realizó el curso taller en desarrollo de proyectos deportivos, artísticos y culturales a nivel regional, el cual tuvo como objetivo proporcionar las bases teóricas y metodológicas para el desarrollo de proyectos deportivos, artísticos y culturales de manera creativa e innovadora desde su contexto, a fin de generar las condiciones para su negociación y posicionamiento en el sector público y privado a nivel municipal o regional.

