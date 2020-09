Alonso Ancira demanda al presidente López Obrador (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de septiembre. Los abogados del presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, detenido en España, presentaron una demanda de amparo en contra de los señalamientos de los que, sostienen, ha sido blanco por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en reiteras ocasiones durante las conferencias mañaneras en Palacio Nacional “ha juzgado y lo considera culpable”.

“Los actos que se reclaman mediante la presente demanda son precisamente las manifestaciones públicas o declaraciones, hechas por el Presidente de la República, ostentando dicha investidura (y no la de un particular) en relación al proceso penal que enfrenta el quejoso (Ancira)”, señala el recurso legal presentado ante un juez de Distrito en materia Administrativa en la ciudad de México, el pasado 9 de agosto.

La demanda de amparo, a la que ejecentral tuvo acceso, devela que el “diálogo abierto y circular”, como el presidente López Obrador se ha referido a sus conferencias matutinas ha dado un vuelco adverso, pues derivado de las aseveraciones, acusaciones y demás señalamientos hechos por el mandatario, son ahora consideradas en dicha demanda como manifestaciones que “son claramente lesivas de los derechos humanos y garantías del impetrante, en forma directa, al acceso información plural (oportuna y veraz), y en forma indirecta, a la presunción de inocencia, a un debido proceso y al acceso a la justicia imparcial”.

Aunado a ello se reclama que los señalamientos que el presidente ha realizado sobre quien es indagado por la Fiscalía General de la República (FGR) respecto a su presunta responsabilidad en la compra-venta irregular de la planta de Agronitrogenados a Pemex, en las conferencias realizadas entre el 20 de agosto y al menos el 4 de septiembre de este año, “constituyen además claras intromisiones, injerencias y presiones inconstitucionales, tanto de la autonomía de la Fiscalía General de la República como de la independencia del Poder Judicial Federal, en inobservancia del principio de división de poderes”, se indica en el documento.

Dentro de las siete versiones estenográficas que los abogados de Ancira presentaron como parte de los elementos de prueba para comprobar que su defendido “ha sido sometido a una acusación y linchamiento continuados y públicos por parte de la autoridad responsable”, es decir, el titular del Ejecutivo federal se incluye la de la conferencia del viernes pasado.

En dicha ‘mañanera’ el mandatario aseveró que él mandaría a investigar al juez que determinara dejar en libertad al empresario, sin antes haber acreditado la reparación del daño por el supuesto sobrecosto de más de 200 millones de dólares, en los que el propio presidente ha insistido en que se adquirió la planta de fertilizantes, causando un daño al erario.

“No le hace, pero no puede ninguna autoridad, creo yo, dar alguna garantía a los implicados si no se repara el daño, al menos no lo vamos a permitir. Si un juez dice que sin reparar el daño queda en libertad el señor Ancira, yo desde aquí voy a pedir una investigación al juez. No es amenaza ni advertencia, es que no puedo ser encubridor, como ningún ciudadano debemos ser encubridores, cómplices, todos tenemos que ayudar a limpiar de corrupción al país.”, sostuvo el presidente el 4 de septiembre pasado.

Y es que parte fundamental de los actos reclamados por el abogado que presentó la demanda de amparo a nombre del empresario, sostiene que la injerencia del presidente López Obrador respecto a la actuación y división de poderes, y en concreto sobre la independencia e imparcialidad judicial, así como a la probable violación de la presunción de inocencia y el debido proceso.

Quedó manifestada, según la demanda, luego de la resolución del secretario en funciones de Juez del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, que el pasado 13 de agosto de 2020 favoreció al imputado al otorgarle un amparo al considerar que la acusación contra Alonso Ancira había prescrito.

Ante los cuestionamientos de la prensa sobre ese fallo favorable para el empresario, el presidente respondió: “Sí, sí y tiene derecho a hacerlo (que la Fiscalía impugne la resolución), pero no prescribe. Imagínense, ¿cómo van a prescribir si todavía se tiene la deuda?, porque todo eso se hizo con deuda, Pemex debe ese dinero”, señaló el 20 de agosto.

Al día siguiente de esa declaración, el mandatario retomó el tema y sostuvo: “Además el señor Ancira está muy encumbrado y con muchas influencias. Bueno, tan es así, que acaba de lograr que un juez declarara que ya no procedía el juicio, que había prescrito. A todas luces, una irregularidad, por decir lo menos” Ese mismo día se confirmó que el Consejo de la Judicatura Federal había suspendido de su cargo al secretario en funciones de Juez que había concedido días antes el amparo en favor de Ancira.

En respuesta al también al reiterado señalamiento que el presidente ha hecho respecto a que había un supuesto ofrecimiento por parte de “el nuevo dueño” de AHMSA para devolver los 200 millones de dólares del sobreprecio en el que se vendió la planta a la empresa productiva del estado, la siderúrgica refutó que en dicha operación haya habido un sobrecosto, y a través de un comunicado enviado ayer jueves al presidente de la República, subrayaron que, “ningún documento, demanda o solicitud legal o extrajudicial de sustento a dicho señalamiento”.

