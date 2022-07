‘Alito’ Moreno sale de México… para denunciar ‘persecución política’ en el extranjero (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de julio. En medio de rumores y especulaciones, el dirigente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, salió de México a Ginebra, Suiza.

El también diputado federal acudirá la reunión de la Internacional Socialista, que va a llevarse en esa ciudad suiza, según informó el Comité Ejecutivo Nacional del partido.

Luego de las acciones de cateo a una de sus propiedades en Campeche, que se transmitieron ayer por diversos medios de comunicación, también se indicó que Moreno asistirá al Parlamento Europeo, dónde iniciará una serie de denuncias contra la “persecución política” de que es víctima.

Se informó que Moreno continuará con una gira internacional para acudir a la ONU, la OEA y otros organismos internacionales, para denunciar también los “actos de persecución” en su contra de parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Morena.

AMLO defiende a ‘Alito’

Y hablando del presidente López Obrador, este criticó el cateo hecho a la propiedad del dirigente priista en Campeche, un acto que calificó de “indigno”.

“Ustedes saben que el señor no es santo de mi devoción, pero no estoy de acuerdo con el procedimiento porque es indigno porque no se puede humillar, vulnerar, la dignidad de las personas”, comentó en su conferencia de prensa.

La residencia de Moreno ubicada en el estado de Campeche, donde fungió como gobernador, fue cateada el lunes por 30 agentes ministeriales como parte de de las diligencias que hay en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito.

La mansión tiene un valor aproximado de 47 millones de pesos y se encuentra en el fraccionamiento privado Lomas del Castillo, propiedad que obtuvo en su tiempo como mandatario de Campeche.

La propiedad cuenta con una cancha de pádel, cancha de tenis, campo de práctica de golf, cancha de soccer, un helipuerto así como 25 propiedades y vehículos de lujo.

El Financiero