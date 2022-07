‘Alito’ Moreno niega fuga de México: ‘Primero muerto antes que echarme para atrás’ (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de julio. Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, apuntó este miércoles que no ha huído de México, luego de que se informara un día antes que viajó fuera del país. Dijo que estará unos días en Ginebra, Suiza.

“Claro que no huí de México, primero muerto antes que echarme para atrás. Lo que quiere el gobierno de Morena es que me doble y me calle”, dijo el priista en entrevista con Radio Fórmula.

De acuerdo con el político, Morena está llevando a cabo una persecusión política en su contra luego de que el partido votara en contra de la reforma eléctrica, y adelantó que ahora se votará también en contra de la reforma electoral.

“No me van a asustar, no me van a echar para atrás, vamos a defender a las y los mexicanos. Estaré de regreso la siguiente semana porque tengo una agenda importante (…)”, indicó en la entrevista.

Contó que tendrá reuniones con eurolegisladores en el Parlamento Europeo.

‘Alito’ dijo que Morena busca empujar para que él salga del PRI y destruir la coalición Va por México para que no haya oposición, así como la democracia, para poder “instaurar una dictadura”.

‘Es un show mediático’

Sobre el cateo a una de sus propiedades en Campeche y la filtración de audios de una conversación con José Murat, presentado por la gobernadora morenista Layda Sansores, ‘Alito’ Moreno afirmó que se está llevando a cabo un show mediático con calumnias y mentiras.

“Lo que puedo decir es que han presentado durante nueve semanas audios falsos, tergiversados. (El audio con José Murat) es editado, falso, es una telenovela. Lo que están haciendo es montar una campaña de desprestigio… si se rompe la coalición, desaparece la oposición, quieren aniquilarnos uno por uno”, aseguró.

También aseguró que la filtración de lo que califica como audios falsos es algo que solo pasa bajo un régimen dictatorial, y añadió que forma parte de los distractores de Morena para evitar que se hable de temas de violencia en el país.

