‘Alito’ Moreno asegura que no lo van a callar; “primero me tienen que matar” (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de julio. Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, aseguró que vive una campaña de desprestigio y calumnias a fin de debilitarlo y romper la coalición Va por México de cara a las elecciones en el Estado de México y Coahuila, pero advirtió que no lo echarán para atrás y antes tendrán que matarlo para lograr callarlo.

“Esto que están haciendo es terrorismo, es amedrentar, es querer asustar, echarnos para atrás y ya lo he dicho, este gobierno me va a tener que matar primero antes de que yo me calle y me eche para atrás porque no vamos a permitir que rompan el régimen democrático”, dijo en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio.

El priista aseguró que esta campaña es orquestada por el gobierno federal que vio en la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, el medio por el cual hacerlo. “Utiliza a una gobernadora para que esté difamando, calumniando, obvio está claro, ahora resulta que ni a él le hacen caso los que gobiernan”, acusó.

Alito Moreno aseguró que emprenderá acciones legales, incluida una denuncia por espionaje tras la filtración de diversos audios por parte de Sansores al señalar que que lo que buscan con todo ello es intimidarlo, pero aseguró que no tiene nada que ocultar.

Respecto a las propiedades y a la investigación de la Fiscalía de Campeche por presunto enriquecimiento ilícito, el dirigente del PRI dijo que los inmuebles que señalan los compró desde antes de ser gobernador de Campeche e incluso se encuentran en sus declaraciones patrimoniales y fiscales.

“Esto es un gobierno que me quiere perseguir, que me quiere meter a la cárcel a como dé lugar porque quiere decir vean lo que le pasa a un líder opositor, los metemos a la cárcel para que se callen, pues eso no va a pasar conmigo porque yo no me voy a echar para atrás”, puntualizó.

Agregó que su viaje fuera del país fue para denunciar ante organismos internacionales los atropellos de los que ha sido víctima para que centren su atención ante estos hechos que están ocurriendo en el país.

“Estamos enviando denuncias internacionales a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo vamos a hacer en la ONU, en todos los organismos internacionales para que pongan los ojos sobre México y los vamos a denunciar porque lo que ellos quieren es que nos callemos y seguir con esta persecución política contra muchos mexicanos, contra dirigentes políticos, contra medios de comunicación y no lo podemos permitir porque quieren instaurar una dictadura, no lo podemos permitir”, dijo.

Reconoció que tampoco ha tenido acceso a las carpetas de investigación en su contra por parte de las autoridades de Campeche, además que desde hace mes y medio está en indefensión de la justicia porque no han resuelto sobre los amparos que interpuso, uno de ellos para evitar que la gobernadora Layda Sandores siga publicando audios.

“Hemos tramitado los amparos con jueces que no quieren resolver la suspensión y ahorita están en la competencia y tenemos más de un mes y medio en indefensión de la justicia en México porque no resuelven”.

Reiteró que la alianza entre PRI, PAN y PRD está firme y juntos ganarán el Estado de México y Coahuila en 2023 y un año después la Presidencia de la República.

“Yo estoy firme, echado para adelante, la coalición Va por México está solida, les vamos a ganar en Coahuila y el Estado de México, y les vamos a ganar la Presidencia y que quede claro a mí primero me van a tener que matar, yo no me voy a callar, porque primero voy a defender a mi país y amo a mi país, y amo la democracia y los derechos de las libertades para los mexicanos”, indicó.

Información de:Excélsior/Foto:Cuartoscuro

