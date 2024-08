Alito, frena a peñitas y zedillistas: Víctor Sánchez Baños (22:00 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de agosto.

· Nuño, Ochoa y Dulce, aguerridos

· Aislados y sin dirigencias locales

· ¿A qué se adelantan mercados?

· Anuncian crisis financiera global

· Peso, en las patas de los caballos

· Los sesudos análisis, puro rollo

· Con discursos no se frenan caídas

· Grupo Kosmos, atención a LPH

Creo que la gente pierde la capacidad de sorprenderse porque diariamente presencia desastres que suceden en todos lados.

Nadine Gordimer (1923-2014) Escritora sudafricana.

Por Víctor Sánchez Baños

La intentona de empleados de Enrique Peña Nieto y Ernesto Zedillo, por apoderarse de la estructura del PRI, fracasaron.

Pese a la intensa campaña que llevan a cabo con apoyo de grupos empresariales del norte del país, no lograron su objetivo ya que la estructura que maneja Alejandro Moreno, Alito, en el CEN de ese partido, es total en todas las entidades y con los comités directivos estatales y locales.

A la campaña de quienes dicen ser priistas, pero que no cuentan con credencial o documento que les acredite ello, ya que nunca han pagado sus cuotas económicas el tricolor, se le suma Morena, lo que deja claro que el oficialismo es el beneficiado.

Aurelio Nuño y Enrique Reza, ambos empelados de Enrique Peña Nieto. Uno en la secretaría de Educación, donde hizo un nefasto trabajo que criticamos en este espacio se consideraba la segunda eminencia gris del entonces presidente. Claro, después de Luis Videgaray, quien fue mentor también de Nuño.

A él, se le suma el que fue director de la CFE, Enrique Ochoa y quien colocó Peña en el liderazgo del PRI. En ambas chambas fue una nulidad. Las derrotas de Enriquito fueron desastrosas para ese partido. Ahora Nuño y Reza, critican a Alito, quien les abrió las puertas de ese partido a petición (telefónica) de EPN. Al final esta trinca entregó el poder a López Obrador. Que no se olvide.

De Zedillo vienen Manlio Fabio Beltrones y Dulce María Sauri. Ambos exdirigentes nacionales del PRI. Dulce entregó el poder al PAN, al perder las elecciones presidenciales ante Vicente Fox, por órdenes de Ernesto, abandonando a Francisco Labastida.

¿Por qué Peña y Zedillo quieren el PRI?

Por la única razón de tener una herramienta de negociación con el oficialismo, Morena, López Obrador y, obviamente, con Claudia Sheinbaum.

Las votaciones en el Congreso, sobre todo con una mayoría aplastante y antidemocrática de Morena (tendrá 75% de legisladores con sólo el 60% de los votos y 36% de los electores totales), darían el aval de todas las iniciativas que están encaminadas al control total del gobierno sobre todas las actividades ciudadanas del país, para que no tengan cuestionamiento por incapacidades o corrupción.

Ese es el verdadero valor de esa lucha.

Por el momento Alito, sin duda alguna y dentro de los estatutos partidistas, tiene el control y ganará la reelección.

PODEROSOS CABALLEROS

BOLSAS Y AUGURIOS DE CRISIS

La experiencia me ha demostrado que los mercados financieros son aves de mal agüero. Se adelantan a acontecimientos locales o en el mundo. Muchas veces, como es la voluntad de los inversionistas, no está ligado únicamente a los acontecimientos financieros, como ahora ocurre con el alza de las tasas de interés en Japón que hizo que salieran millones de dólares que México, done se ofrecían tasas de interés muy elevadas a comparación con Estados Unidos y Europa. Algo saben inversionistas poderosos como el poderoso Warren Buffett, vendió la mitad de sus inversiones de Apple el viernes pasado, lo que marca el desplome del Nasdaq. La empresa de Buffett, Berkshire Hathaway aumentó su efectivo a un récord de 277 mil millones de dólares. Esto arrastró a Google, Tesla, Meta y otras tecnológicas que perdieron, según estimaciones, 10.1 billones de pesos (5 veces la economía de Venezuela). El aumento en las tasas de interés de Japón, afectaron al Peso mexicano que en algunos momentos tocó los 20 pesos por billete verde. El bitcoin también resultó afectado y su caída en 16.5%. Sin embargo, ven con preocupación la crisis bélica en Medio Oriente y las amenazas de irán sobre Israel. El ambiente está turbio y, a pesar que no fue negro el lunes para la BMV, no es para echar las campañas al aire. Hay que tomar posiciones de seguridad. Ah, y el temor a la recesión en Estados Unidos, no es nada del todo mundo y se sabe que sería controlable. El resultado ayer fue Wall Street cerró con caídas ante preocupaciones por recesión en EU; Nasdaq bajó 3.4%, S&P 3.0% y Dow Jones 2.6%; en México, BMV cayó 0.9%. Por cierto, el presidente López Obrador, con un discurso quiere calmar los mercados. Se necesita mucho más.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

CORPORATIVO KOSMOS

El líder en servicios de alimentación, Corporativo Kosmos, a través de la Fundación Pablo Landsmanas, se da a la tarea de ayudar a que los menores en situaciones económicas adversas para que puedan atenderse de la fisura labiopalatina. Para lograrlo, se alió con Centro Suma, una institución que con el financiamiento de organizaciones de la sociedad civil logra proporcionar atención médica a ese sector. Gracias al financiamiento de Corporativo Kosmos, decenas de infantes han tenido la oportunidad de recibir las cirugías que necesitan, entre otros servicios médicos que no sólo los benefician a ellos, sino también a sus familias, las cuales pueden tener acompañamiento psicológico y aprender sobre los cuidados que requieren los menores con LPH.

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

