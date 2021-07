Alito dio la puntilla al PRI: Víctor Sánchez Baños (07:00 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de julio.

Movimientos contra del líder tricolor

Quieren correr a la actual dirigencia

Buscan recoger despojos partidistas

No niego los derechos de la democracia; pero no me hago ilusiones respecto al uso que se hará de esos derechos mientras escasee la sabiduría y abunde el orgullo.

Henry F. Amiel (1821-1881) Escritor suizo.

De pena ajena lo que ocurre en el PRI.

Aquel que fue un partido que gobernó durante 80 años al país, se convirtió en despojos sin estructura, sin principios, ni mucho menos ideología.

Fueron 80 años que eran los reyes del barrio. Muy similares a los priistas de ahora, en sus surgimientos un Plutarco Elías Calles, se convertía en el hombre que buscaba dejar una dinastía política y, para ello, aglutinó las fuerzas militares de entonces y a los civiles.

Hoy, de eso, no queda nada. Todo es un recuerdo de su paso por el poder y el dinero, donde cientos, quizá miles, se hicieron multimillonarios al cobijo de puestos en la administración pública.

Esto no ha cambiado, pero un rato tuvo la bandera azul del PAN y ahora es la camiseta de Morena.

Bueno, todo esto te lo comento estimado lector, debido a la guerra intestina por tomar el control de ese partido de algunos de sus militantes.

Estos grupos luchan por el control de ese partido, pese a las grandes deudas que los orilló a embargar sus edificios en todo el país y en especial el de Buenavista en la Ciudad de México.

Quieren rescatarlo de las manos de Alejandro Cárdenas, exgobernador de Campeche, quien le dio la puntilla a un partido agonizante, que durante el pasado proceso electoral fue el gran perdedor.

Transformar ese partido, necesita de una operación casi quirúrgica, ya que no bastará de cambiarle la cara cosméticamente, sino ir a sus entrañas; reconocer los errores que han heredado otros partidos en el poder y corregirlos con autenticidad.

Ayer se presentó una nueva corriente de priistas para refundar ese partido, encabezada por Fernando Lerdo de Tejada, aunque al más puro estilo de sometimiento priista dijeron que la lucha no es contra Alito, sino simplemente es para el mejoramiento institucional.

Esto es lo que hace perder espacios. La política se hace con modernismo y activismo. El viejo estilo del PRI, ya no tiene espacio en el México de hoy.

El poder no se pide, se arrebata por la paz.

PODEROSOS CABALLEROS

PEGASUS

Ya sabíamos la existencia del software el spyware Pegasus para espiar a través de teléfonos celulares. Se publicó una primera lista de 50 mil teléfonos celulares que fueron infiltrados por ese software israelí, de acuerdo al periódico The Guardian. Habría alcanzado a periodistas, defensores de derechos humanos y políticos de países como México, India, Hungría y Marruecos. También espiaron a cercanos al Presidente López Obrador estaban en esta lista. Los clientes mexicanos de NSO seleccionaron a casi todos en su círculo íntimo como personas de interés, incluida su esposa, tres hijos, tres hermanos y dos ex-choferes, según el análisis de los datos filtrados. ¿Quiénes eran los clientes de BSO en México? En países como en México está prohibido espiar, pero es el deporte más popular.

VARGAS VALDEZ

¿Cuál es el fondo de la acusación contra el líder del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Obviamente, no meto las manos por nadie en el mundo político, pero después del proceso electoral surgen acusaciones contra el que ve la judicialización de las elecciones pasadas. “No hay inconsistencia en mi patrimonio”, dice el presidente del TEPJF al responder a acusaciones de lavado de dinero. El magistrado José Luis Vargas Valdez publicó una carta donde asegura que la FGR y el Ministerio Público decretaron un No Ejercicio de la Acción Penal por las acusaciones en su contra. La UIF, de Santiago Nieto, emitió un recurso de inconformidad contra Vargas Valdez e informó sobre nueva denuncia, presentada el pasado 22 de junio, contra dos personas físicas y cuatro morales por el delito de enriquecimiento ilícito a través de un supuesto de lavado de dinero. Grave impugnación política y judicial.

LINEA 12

Ya están identificados los implicados del Metrazo en Tláhuac. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, que encabeza realiza sus propias investigaciones sobre el colapso de la Línea 12 del Metro, y que ha iniciado la fase de integración de análisis comparativo, con los planos de diseño y el proceso de construcción. Cuenta entre sus integrantes a quienes llevaron la investigación del colegio Rébsamen. Constructores, funcionarios públicos y otras personas involucradas en el la construcción de la llamada Línea Dorada.

SAT- AUTOMOTRICES

Se tiene información que el SAT plantea eliminar incentivos a automotrices a fin de elevar la recaudación fiscal. No tendrían reembolsos de IVA.

UDEG

El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, denunció la desaparición de la estudiante de sociología, Ana Karen Quiñones, de 19 años de edad. Es el estudiante número 14 que desaparece en el año. Ni uno más. Los jóvenes son víctimas de criminales que actúan con impunidad y el gobernador Enrique Alfaro, solo contempla.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

TRANSPARENT BPO

La empresa estadounidense Transparent BPO visualiza a la Universidad Tecnológica de Aguascalientes en la aportación de capital humano para su operación en sus posibilidades de expansión en el estado debido a su perfil global en la formación profesional. Los directivos de la empresa se reunieron con el rector Guillermo Hernández Duque, quienes le externaron la idea de contratar a más de tres mil puestos de trabajo en la entidad, prestando servicios de call center a las industrias energética, de equipos médicos y minoristas, lo cual ya hace en sus centros de operación en países de Centroamérica.

