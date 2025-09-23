‘Alito’ denuncia a Adán ante la DEA, el FBI y el Tesoro por ‘vínculos’ con el crimen (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de septiembre. El senador plurinominal, Alejandro “Alito” Moreno presumió que denunció ante las agencias de seguridad de EU, a su par, el morenista Adán Augusto López por vínculos con el crimen organizado.

Este martes, el también dirigente del autonombrado “Mejor partido de México -PRI-“, difundió en su cuenta de X (@alitomorenoc) la carátula del escrito que les envio a las dependencias mecionadas, en la que señala que les “brinda información” sobre presuntas actividades delictivas que “involucran a ciudadanos mexicanos con vínculos significativos con el gobierno mexicano”.

Los cuales, según el legislador plurinominal, acusa que “parecen estar involucrados en una organización criminal y realizan diversas actividades delictivas, como un plan para robar petróleo crudo en México, transportarlo a Estados Unidos para su procesamiento y luego importar el producto refinado de regreso a México. Este plan parece violar varias leyes federales de Estados Unidos”.

“Alito” presume que “por amor a México” delata en EU al Gobierno de Sheinbaum

El 8 de septiembre “Alito” Moreno presumió que “por amor a México” va a EU a delatar al “narco gobierno terrorista” que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ese día en X rechazó ser un “vende patrias” como lo llamó la presidenta Claudia Sheinbaum, y presumió que -según su dicho- “millones le pidieron ser” un opositor “real”.

“Presidenta Claudia Sheinbaum, miente cuando me acusa de pedir la intervención de algún gobierno extranjero en México. ¡Eso es falso! (…) Millones de mexicanos me han encomendado ser oposición y enfrentar a su gobierno destructor de la democracia y de las libertades. Ni todos ellos ni yo somos traidores ni vendepatrias; al contrario, es por amor a México” presumió.

Incluso justificó que va al extranjero a “delatar” a la administración actual porque la “grandeza de México” es más grande que los -supuestos- abusos de poder que acusa comete el Gobierno.

En el extenso post, Moreno Cárdenas acusa a la mandataria mexicana de seguir “la línea” de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, de perseguirlo a él y a su familia.

“Sé lo que representa mi causa y los riesgos que implica alzar la voz en México.

Así que, Presidenta, sus mentiras, sus calumnias y sus abusos al usar la tribuna del poder para atacar a los opositores no me detienen. México es mi causa. Y por México, seguiré dispuesto a darlo todo, así nos cueste la vida”, aseguró “Alito”.

El legislador plurinominal remató su post al arrobar las cuentas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas, de los Estados Americanos y de la Corte Internacional de Justicia.