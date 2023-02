Alistan reunión entre Osorio Chong y Alito (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de febrero. Con la confianza de entablar un diálogo institucional que permita mejorar la relación entre el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su bancada en el Senado, los senadores priistas y su coordinador parlamentario se alistan para asistir este jueves a una reunión con su dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas.

“Al partido voy a buscar la relación con el Grupo Parlamentario. Yo espero que por el bien del partido, por el bien de los trabajos legislativos para que siga siendo un bloque unido que siga siendo parte del bloque de contención, esto se resuelva”.

Luego de que el dirigente del Movimiento Territorial del PRI, pidiera la expulsión de Osorio Chong de las filas de su partido, el senador dijo que es un tema que enfrentará en los órganos internos priistas. “Es a título personal y eso lo enfrentaré dentro del PRI, en los órganos del propio partido y seguramente llegaremos al Tribunal electoral, defenderé mis derechos partidistas”, declaró.

Al respecto, la senadora priista, Claudia Ruiz Massieu Salinas, dijo que no existen elementos para solicitar la expulsión de Miguel Osorio “que tiene una trayectoria de compromiso y de trabajo probado en favor del partido. Y habrá de defenderse en los órganos partidistas y jurisdiccionales, si fuera el caso”, declaró.

En entrevista, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, dijo que si bien el relevo de Osorio Chong de la coordinación de los senadores no está sobre la mesa, hasta ahora, no se descarta que esto pudiera suceder en caso de que existan posturas irreconciliables con la dirigencia nacional.

“Yo no descarto nada, tenemos que resolver el tema, pero no se ha puesto eso sobre la mesa. Lo que se ha puesto es la obligación que tienen las dos partes de resolverlo.

¿Podemos llegar a eso? Bueno, uno esperaría que no, pero si las posiciones fueran irreconciliables seguramente habría que encontrar alguna respuesta. No está planteada esa respuesta, no está sobre la mesa”, declaró.

FRASE: “Es a título personal y eso lo enfrentaré dentro del PRI, en los órganos del propio partido y seguramente llegaremos al Tribunal electoral, defenderé mis derechos partidistas” Miguel Ángel Osorio Chong Senador del PRI.

24 Horas

Compartir