Alistan reforma para sustituir a Migración; Solalinde irá al gabinete, con cargo honorario (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de abril. El gobierno federal prepara una reforma constitucional para crear la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería, que sustituirá al Instituto Nacional de Migración (INM).

El sacerdote Alejandro Solalinde explicó que este cuerpo colegiado se enfocaría en el respeto a los derechos humanos, a través de una política humanista.

Se integraría por las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Bienestar, Salud, Educación, Defensa y Marina, además de la Guardia Nacional, la CNDH, el Conapred, asociaciones religiosas y empresarios. También representantes de países centroamericanos, Estados Unidos y Canadá.

Solalinde dijo a Excélsior que será el coordinador honorífico del proyecto, que se esboza desde 2018, pero se aplazó por la política migratoria de Trump. Hoy se retoma tras la muerte de 39 personas en una estancia del INM. “El Presidente me ha hablado para que se acelere este plan que ya se tenía y va a ser una buena noticia para las casas de migrantes, defensores de derechos humanos y academia”, expuso.

Antes, en su conferencia matutina, López Obrador adelantó que este consejo permitirá evaluar y, en su caso, reformar, las acciones que se toman para regular el flujo migratorio en México.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador trabaja en una iniciativa de reforma constitucional para crear la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería, la cual sustituirá al Instituto Nacional de Migración (INM).

El sacerdote católico Alejandro Solalinde, en entrevista con Excélsior, explicó el alcance del proyecto, que involucraría a una decena de secretarías de Estado, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas y contaría con representantes de países centroamericanos, Estados Unidos y Canadá.

El fundador y director del albergue para migrantes Hermanos en el Camino detalló que las secretarías involucradas serían Gobernación, Relaciones Exteriores, Bienestar, Salud, y Educación Pública, así como Defensa Nacional, Marina y la Guardia Nacional.

Además, se integrarían a la coordinación la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y las asociaciones religiosas y los empresarios.

Para concretar este proyecto, el padre Alejandro Solalinde, confió en que todos los grupos parlamentarios aprobarán la reforma que se está construyendo porque se trata de un proyecto que dignifica y privilegia la vida de los migrantes, por una razón de humanidad.

Luego de lamentar los trágicos decesos por el incendio del centro para migrantes de Ciudad Juárez, Alejandro Solalinde dijo a este diario que la Coordinación Nacional, sería un cuerpo colegiado para privilegiar los derechos humanos y que México cumpla sus responsabilidades internacionales en la materia, a través de equilibrios y una política humanista.

Indicó que este proyecto ya se venía esbozando desde 2018, pero el éxodo masivo de migrantes, principalmente hondureños, y el cierre de fronteras en Estados Unidos, hecho por Donald Trump, urgieron a atender la coyuntura, postergando este proyecto de gran alcance.

El padre Alejandro Solalinde dijo a Excélsior que, por deseo presidencial, la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjeros tendría un secretario ejecutivo y un consejo, mientras que él será coordinador honorífico.

Dijo que la atención de un problema desbordado como el migratorio requiere la comprensión y el apoyo de todos, sin colores partidistas o banderas, “porque todos somos hijos de Dios y es un tema de humanidad”.

Desde la Presidencia de la República se planteó desde hace semanas conformar un consejo que permitiera evaluar y, en su caso, reformar las acciones que se toman para regular el flujo migratorio en México, aseguró el titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador.

En la rueda de prensa matutina, destacó que ese consejo estaría formado por integrantes del gobierno, pero también por actores externos que conozcan y hayan trabajado en el tema migratorio.

En su rueda de prensa en Palacio Nacional advirtió que el incendio de la estancia en Ciudad Juárez, donde murieron 39 migrantes, se dio en el momento en que el flujo migratorio que atraviesa México ha disminuido.

Insistió en que la Fiscalía General de la República será la instancia que investigue el caso, ofreció que no habrá impunidad, que se llamará a rendir cuentas a los funcionarios involucrados y dijo que personalmente el caso le “partió el alma”.

“Yo he tenido momentos difíciles, el más difícil fue lo de la explosión de Tlahuelilpan, ése ha sido el acto más duro, el que más me ha afectado anímicamente; y luego este, éste me conmovió, me partió el alma. Y me ayuda a enfrentar este dolor el que, pues hemos venido haciendo mucho por los migrantes”, reiteró.