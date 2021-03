Alista Delfina Gómez recorte de personal en la SEP (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de marzo. La Secretaría de Educación Pública (SEP) prepara un recorte de personal, como parte de la política de austeridad que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador, así consta en una misiva fechada el 10 de marzo que la nueva titular de la dependencia, Delfina Gómez, hizo llegar a subsecretarios, directores generales, titulares de órganos administrativos desconcentrados, y entidades paraestatales de esta institución.

En la carta, la funcionaria pide a sus subordinados que en el contexto actual que se vive por la crisis sanitaria reconsideren el número de personal a su cargo y les solicita que en los próximos días le presenten una propuesta de reducción de personal.

“Dentro del complicado contexto por el que estamos pasando en esta pandemia les pido muy atentamente reconsideren el número de personal a su cargo, solicitando atentamente me presenten en los próximos días su propuesta de reducción de personal”, refiere el documento.

Asimismo tras hacer referencia a una frase de Benito Juárez, la responsable de la política educativa nacional exhorta a los funcionarios de la SEP a “evitar actos de opulencia y desempeñarse con medianía”.

“Haciendo eco de la frase de Don Benito Juárez: ‘Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad; no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes; no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado’, los exhorto a evitar actos de opulencia y desempeñarse con medianía”.

Gómez Álvarez notifica a sus subalternos que los convocará a una reunión presencial para que le presenten su propuesta de reducción de personal, “la cual deberá entrar en vigor a la brevedad posible”.

Nota de MVS Noticias: https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/alista-delfina-gomez-recorte-de-personal-en-la-sep/

