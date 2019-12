Para que estas festividades no acaben dándote un disgusto por gastar más de lo que tus finanzas permiten, te presentamos un comparativo de precios de algunos productos utilizados como ingredientes en los platillos típicos.

México festeja

De acuerdo con el estudio “Diciembre” publicado en 2018 por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México (UVM), el pavo es el platillo más deseado para consumir, seguido por el lomo o pierna de cerdo y el bacalao (Ver gráfica).

La Procuraduría Federal del Consumidor a través del programa Quién es Quién en los Precios (QQP), realizó como cada año, el levantamiento especial de precios de “alimentos navideños”, con el objeto de proporcionarte información y puedas comparar para elegir lo mejor para tu economía personal y familiar.

Te presentamos los precios mínimos, máximos y promedio a escala nacional de algunos productos utilizados en las preparaciones de alimentos decembrinos por marca y presentación, para que tengas una idea del precio mínimo y máximo.

Considera las siguientes recomendaciones antes cuando realices tus compras:

Elabora una lista de los productos que piensas adquirir para preparar la cena decembrina, apégate a ella así no gastarás de más.

Trata de realizar tus compras con antelación, así tendrás suficiente tiempo para comparar precios y calidades.

Calcula la cantidad de cada uno de los ingredientes a utilizar, según el número de comensales y compra sólo lo necesario.

Verifica la fecha de caducidad. Un producto caduco puede ocasionar complicaciones en la salud.

Adquiere tus víveres en establecimientos que cuente con el equipo necesario para su adecuada conservación.

Deja la compra de los perecederos hasta el final para conservar la cadena del frío. De regreso a casa, refrigéralos inmediatamente para mantenerlos en buen estado por mayor tiempo.

Para consultar los productos alusivos a la temporada navideña y los precios en los establecimientos de tu ciudad, consulta el sitio en internet en la sección de Quién es Quién en los Precios en el sitio http://www.gob.mx/profeco o a través de la aplicación móvil para teléfonos inteligentes disponible de manera gratuita para iOS y Android.

Ahora bien, si decides cenar en casa con tu familia y no cuentas con el tiempo necesario para elaborar platillos complicados, tienes la opción de adquirirlos ya preparados en distintos establecimientos. Los puedes ordenar por kilogramo o por pieza como pavo relleno, lomo de cerdo relleno, pierna de cerdo a la ciruela, mechada o adobada, bacalao a la vizcaína, ensalada de navidad, spaghetti y hasta pastel de navidad.

Estos platillos te los pueden ofrecer individuales o en paquetes integrados por menús para cierto número de personas. Solo recuerda reservar con anticipación de acuerdo con el número de personas y la fecha programada.

Frutas, colaciones y piñatas

Uno de los elementos más típicos de las celebraciones en México son las piñatas, símbolo reconocido internacionalmente de la cultura mexicana. Sería difícil imaginar las festividades, especialmente las posadas, sin estas coloridas decoraciones originalmente hechas de barro, rellenas de frutas de temporada como tejocote, jícama, lima, caña de azúcar, mandarina, naranja así como cacahuates y diversas variedades de dulces.

Hoy en día, en casi cualquier mercado del país puedes conseguir piñatas de formas, colores y tamaños muy diversos; las hay de cartón, carrizo o vara y las típicas de la temporada, con base en una olla de barro.

En un recorrido por los mercados de la Ciudad de México encontramos piñatas de barro de $100 hasta $500. Si consideramos los seis kilos de fruta que en promedio caben en la piñata, el desembolso va de $266 a $666, como se muestra a continuación:

Por lo anterior, es importante que compares precios y calidades en por lo menos tres establecimientos comerciales, para tomar la mejor decisión de compra.

Vinos y licores

Todo está pensado para la cena y la divertida piñata, pero… ¿el vino? no es necesario que seas un gran catador de vino para lanzarte a la aventura de elegir uno para acompañar la deliciosa cena. ¿Qué vino elegir? ¿Blanco? ¿Tinto? ¿Rosado? ¿O la tradicional sidra? La respuesta a esas preguntas lo hará la familia participante en el festejo.

Te mostramos precios mínimo, máximos y promedio de diferentes vinos, para que realices un comparativo y tomes la mejor decisión (Ver cuadro).

Sigue algunas recomendaciones al realizar tu compra de vinos y licores:

Adquiere tus bebidas alcohólicas en establecimientos formales.

Cerciórate que la tapa no presente huellas de violación.

Compara precios, sabores y calidades. No pagues de más por un mismo producto.

Duda de la calidad del producto si se encuentra muy por debajo del precio promedio del mercado.

Recuerda, no todas las bebidas por ser importadas son mejores.

No olvides que el alcohol no combina con el volante. Evita el consumo excesivo.

¿Y el ponche?

Un elemento que no puede faltar en tu mesa es el tradicional ponche navideño, el cual se elabora con frutos de la estación como: caña, guayabas, Jamaica, ciruelas, tejocotes, etc.

Esta bebida surgió a través del mestizaje entre la cultura indígena y europea, lo cual dio como resultado la combinación entre las frutas tropicales como guayaba y tamarindo con otras que llegaron del viejo mundo como la naranja o manzana.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Restaurantes (AMR), el valor nutrimental del ponche varía de acuerdo con la cantidad y proporción de los ingredientes, pero sus propiedades generales son las siguientes:

En el siguiente cuadro se detallan los precios de los principales ingredientes con los que se elabora esta tradicional bebida. Las cantidades señaladas son suficientes para preparar 40 vasos:

Después de un atracón ¿qué cosas suceden?

De acuerdo con el artículo Cuidado con los excesos: trucos para sobrevivir a las comidas de Navidad, las digestiones pesadas, acidez de estómago o sobrecargas digestivas suelen ser los otros grandes protagonistas de las comidas especiales de estas fiestas decembrinas.

El estudio de la Universidad del Valle de México muestra los principales excesos en las festividades decembrinas y son los alimentos el primer lugar en número de respuestas (Ver gráfica)

Cuando estás acompañado y pasando un buen momento, se suele perder un poco el control de lo que se come. Desafortunadamente, si no compensas con ejercicio o moderación puedes afectar no solo tu bolsillo sino también tu salud.

Para que esto no ocurra y puedes disfrutar esta temporada, es importante tener en cuenta algunos consejos. No se trata de evitar alimentos o de hacer dieta, pero si de evitar los excesos, los atracones de comida, vigilar las grasas y controlar el consumo de alcohol.

Si bien, una alimentación excesiva durante la temporada navideña no te convierte en una persona obesa o con sobrepeso, el problema radica en prolongar el mismo nivel de alimentación e inactividad física a lo largo de los siguientes meses

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al sobrepeso y la obesidad como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para tu salud.

Según información contenida en la nota descriptiva Obesidad y sobrepeso de la OMS, las causas se atribuyen a:

Un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas, producto del aumento de alimentos hipercalóricos, ricos en grasas, sal y azúcares, pero reducidos en vitaminas, minerales y otros micronutrientes.

Descenso de la actividad física, resultado del aumento del sedentarismo, entre otras.

Para que en diciembre solo acumules festejos y no calorías disminuye el sedentarismo y evita el consumo de alimentos y bebidas por encima de lo recomendable. Sigue nuestras recomendaciones para salir avante en ésta temporada (desde inicios de diciembre hasta el 6 de enero o al 2 de febrero con los tamales):

En cada una de las comidas del día incluye al menos un alimento de cada uno de los tres grupos (verduras, frutas, cereales, tubérculos, leguminosas y alimentos de origen animal) y de una comida a otra varía lo más posible los alimentos que se utilicen de cada grupo, así como la forma de prepararlos.

Come verduras y frutas en abundancia, en lo posible crudas y con cáscara, para disminuir la densidad energética en la dieta; prefiere las regionales y de temporada que son más baratas y de mejor calidad.

Incluye cereales integrales en cada comida, combinados con semillas de leguminosas.

Come alimentos de origen animal con moderación, prefiere las carnes blancas como el pescado o el pollo sin piel a las carnes rojas como la de cerdo o res.

Toma agua en abundancia.

Consume lo menos posible grasa, aceites, azúcar, edulcorantes y sal, así como los alimentos que los contienen.

Realiza al día tres comidas principales y dos colaciones, además procura hacerlo a la misma hora.

Al comer, que ésa sea tu única actividad. Hazlo tranquilo, disfruta tu comida y evita realizar otras actividades que interfieran con la percepción del hambre y la saciedad.

Acumula al menos 30 minutos de actividad física al día. Hay actividades que te pueden ayudar a moverte y a la vez divertirte, por ejemplo: bailar, andar en bicicleta y caminar, entre otros.

Si decides ejercitarte, bien puedes elegir un deporte que en verdad te guste, de lo contrario, es probable que lo abandones por aburrimiento.

En la medida de lo posible llévate comida a tu trabajo, escuela, etc. Ya sea que la prepares o bien lleves fruta y verduras. Esta práctica te puede ayudar a no comprar en la calle alimentos con gran aporte calórico.

No realices dietas que se anuncian como milagrosas, estas pueden tener consecuencias negativas a tu salud.

Si requieres de dieta acude con el profesional de la salud y nutrición para elegir el plan alimenticio adecuado para tu talla, actividades diarias y a tus necesidades particulares de acuerdo con tu organismo e historial clínico.

Profeco te abraza en esta temporada

Si te cobran indebidamente, no te respetan lo acordado o te niegan el servicio, Profeco te respalda, sólo llama al Teléfono del Consumidor 5568 8722 o 01 800 468 8722 o envía un correo electrónico a: asesoría@profeco.gob.mx.

Ante una publicidad engañosa denúnciala llamando al Teléfono del Consumidor o envía un correo a publicidadenganosa@profeco.gob.mx.

Donde quiera que celebres recuerda, ¡lo más importante es estar en compañía de tus seres queridos así que no olvides planear y comparar oportunamente!

