Alianza, única opción de triunfo para la oposición en 2024, asegura Elba Esther Gordillo (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de julio. “No hay de otra, así de simple. Los partidos están en crisis” y la única opción de triunfo de la oposición en el 2024 es mantener la alianza Va por México, consideró Elba Esther Gordillo.

Pero advirtió que “ojalá prevalezcan menos egos. Yo sí creo en la alianza, pero tienen que anteponer un programa y despojarse de ambiciones personales; proponer un plan de políticas públicas en salud, seguridad. En lugar de estar descalificando, mejor hay que hacer propuestas”, precisó.

“Si en el PAN están pensando que debe ser candidato un panista tradicional, pues están mal”, remarcó.

Y en el PRI “no ha habido un mea culpa”, por eso “en su cúpula” el partido se está desmoronando. “Yo no puedo avalar la conducta de ‘Alito’ –Alejandro Moreno– por muchas razones. ´Alito´ y yo hemos tenido divergencias y particularmente con quien sale en el último video (audio), José Murat”.

En entrevista en el programa La Silla Roja, de EL FINANCIERO, reveló que en su momento, “quisimos cambiar en el partido, que había que plantear en el PRI un mea culpa, pero no se ha hecho. Murat influyó para que no se hiciera. Quienes cuestionan hoy a ‘Alito’ se deberían revisar”, dijo.

Confesó que en el 2018 “apoyamos la campaña” del hoy presidente López Obrador, pero él “nunca me ha visto con simpatía” y, aunque “lo busqué, le mandé cartas, busqué contactos con él para que llegáramos a un acuerdo, él no quiso sentarse a hablar conmigo”. “Fue Julio Scherer quien me buscó para que los ayudáramos”, explicó.

Asegura que hoy está “totalmente” retirada de la política, porque sólo “se hace politiquería” y se genera una “confrontación estéril”. “Mi aportación está en otro lado, opinar de temas de educación, laboral…”.

Sobre las versiones de que la ex lideresa sindical siempre quiso ser la titular de la Secretaría de Educación Pública, afirmó que eso es falso, y confesó que se lo propusieron los ex presidente Carlos Salinas y Vicente Fox, y que las rechazó.

También comentó que “la ultraderecha de Claudio X. González”, a través de su organización Mexicanos Primero, se opuso a la reforma educativa del SNTE en 2013. “Hubo diferencias con Claudio X. González, porque creía que había que perder la basificación y que el escalafón vertical y horizontal no deberían funcionar”, relató.

“Nos opusimos a la reforma educativa desde el 2013 por un asunto de derechos humanos; todo trabajador tiene derecho a la garantía del empleo”, aclaró.

Contó que su detención se debió a que “Luis Videgaray me puso una trampa; me invitó a desayunar y cuando llegué al aeropuerto de Toluca me detuvieron, con insultos y con un grupo armado. Me pusieron una capucha y cuando me la quitaron ya estaba en el penal de Santa Martha. Pero no me arrepiento de haber ido a la cárcel, no fui cómplice”, sostuvo.

