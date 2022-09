Ali Babá y sus… José García Segura (07:30 h)

CONTRAFILO

Oaxaca de Juárez, 26 de septiembre. El llamado “zar” del despojo, Juan Diaz Pimentel no solo se escuda en el gobernador Alejandro Murat para sus fechorías, sino que ahora va por el Notariado Nacional; en su momento buscará ser senador e impulsará a alguien de su grupo a la gubernatura de Oaxaca.

Según la voz popular, el “cártel del despojo” de tierras en la región del Istmo de Tehuantepec, donde el gobierno federal construye un Corredor Interoceánico, estaría integrado, entre otros, por dos de sus hijos (Guadalupe Diaz Camarena, candidata a presidenta del Notariado Mexicano y el “magistrado balín”, Juan Diaz Camarena, presunto autor de la guerra sucia que se vive en aquella entidad).

En fecha reciente el subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía reconoció ante el presidente Andrés Manuel López Obrador que en Oaxaca se investiga a más de 200 personas por presunta alteración de escrituras y suplantación de identidad.

Esta tarde de domingo, mediante conversación privada, Juan Díaz Pimentel, papá de los acusados pidió al notario Arturo David Vásquez Urdiales que vote por su hija Guadalupe Díaz Carranza para presidenta del Colegio Nacional del Notariado Mexicano.

El proceso de selección tendrá lugar en Monterrey, Nuevo León, el sábado 12 de noviembre.

A cambio de su voto pararía el hostigamiento iniciado por su hijo Juan desde una agencia publicitaria de su propiedad.

Según se sabe, lo que Juan Díaz Pimentel en realidad quiere es que Salvador Ramos, presidente del Colegio de Notarios en Oaxaca retire una demanda, por malos manejos, en contra de su hija Guadalupe, la candidata.

Vásquez Urdiales exige a los Díaz Carranza y a Juan Diaz Pimentel que “ya le bajen” a las agresiones: “A mí en lo particular, todos los días, como sale el sol, sale un chingadazo en la prensa”.

Al cierre de esta entrega, Diaz Pimentel se había comprometido a poner fin al hostigamiento mediático.

“Ayúdame, quedo en deuda eterna; este es el tema que me interesa porque es mi hija” imploraba el ex legislador y ex secretario de salud en la entidad”.

De acuerdo con Vásquez Urdiales, la campaña negra en contra del notariado mexicano es obra de los Diaz Camarena y los Diaz Pimentel.

Las carpetas de investigación a que se refiere el subsecretario Mejíatambién estarían relacionadas con el asesinato del magistrado Enrique Pacheco.

A decir del fiscal local, Arturo Peimbert, Oaxaca ocupa el noveno lugar a nivel nacional en cuanto al robo de tierras y de identidad, extorsión, amenazas, secuestros y asesinatos.

Algunos nombres “Jorge” comenzaron a circular, quién sabe por qué.

Oaxaca capital, Tehuantepec, Santa Cruz Xoxocotlán, Santa María Colotepec, Huajuapan de León, Pochutla, San Pedro Mixtepec, Salina Cruz y Juchitán son los municipios con mayor número de despojos.

Una iniciativa de reforma a la Ley Notarial sugiere que los máscalificados (y honestos) ejerzan esa prestigiosa actividad.

Mail: josegarciasegura@gmail.com

Compartir