Algunos puntos del mensaje de con motivo de su Cuarto Informe de Gobierno (18:06 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de septiembre. En el marco de su Cuarto Informe de Gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que a pesar de las adversidades, México está saliendo adelante como lo demuestran los resultados y si bien se nos cayó la economía, ya logramos recuperar los niveles previos al Covid-19, hoy tenemos 623 mil 330 más empleos que antes de la pandemia, además de indicar que la inflación pudo subir al 14 por ciento, si no se subsidian los combustibles, acción que se tomó desde el gobierno y ha logrado un mejor bienestar social. Se ha invertido en las seis refinerías y construir una nueva para comenzar a producir, y comprar Deer Park en Texas y hay en construcción dos sistemas de coquización. Inversión total de 24 mil mdd, así como que se ha invertido en la Comisión Federal de Electricidad, y con la nueva ley eléctrica que limita privilegios de empresas particulares, sobre todo la extranjera, la CFE está siendo rescatada.

Obrador dijo que este año quedarán construidas 2 mil 300 sucursales del Banco Bienestar para dispersar alrededor de 500 mil millones de pesos anuales en beneficio directo de 25 millones de familias del país. Destacó que se continúa apoyando a agricultores con fertilizantes, y con Sembrando Vidas se les entrega un apoyo económico de manera directa, destacando el Jefe del Ejecutivo las obras como la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, hecho por ingenieros militares y la contratación de mil 498 medianas empresas, generando 169 mil 12 empleos, así como que a partir del próximo año llegará a 42 los trenes que se construye en México para cumplirá con la inauguración del Tren Maya en diciembre de 2023, además de que se construirán nuevos tramos de tren en varios estados del país, como en la Ciudad de México que se dirigirá al nuevo aeropuerto.

2.- PUNTOS DE MENSAJE A MEDIOS DEL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, CON MOTIVO DE SU CUARTO INFORME DE GOBIERNO

En materia de seguridad, el presidente López Obrador señaló que la paz es el fruto de la justicia y la clave para lograrlo es la atención a los jóvenes a la población más vulnerables y a los marginados de los beneficios del desarrollo y con ello se ha reducido la violencia. En cuanto a las cifras en materia de seguridad subrayó que desde que inició su mandato hasta el día de hoy, los delitos del fuero federal han bajado en 29.3%. De igual forma, abundó, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales se han logrado disminuir el robo de vehículos en 43.1% mientras que el delito de secuestro se redujo en 81%.

Añadió que en cuento a todos los delitos de robo “hemos logrado una disminución en general del 23.4%, quizá algunos no sepan o tengan una percepción distinta por la campaña sensacionalista y amarillista de los medios de información que actúan al servicio de nuestros adversarios conservadores, pero con datos del INEGI podemos demostrar que hemos reducido el número de homicidios en 2.82% y en lo que va del año se estima en 10.4%”.

Respecto al delito de homicidio doloso, el Presidente López Obrador informó que éste aumentó con Fox durante su mandato 1.6%; con Calderón en 192.8%; y con Peña en 59%. Al referirse a la creación de la Guardia Nacional mencionó que se han construido 242 cuarteles de casi 500 que van a estar operando a finales de su sexenio “se han reclutado y formado profesionalmente 115 mil elementos, resaltando que en 19 entidades federales ya hay más personal de esta corporación que policías estatales.

Subrayó que, por ello, envió el miércoles al Congreso una iniciativa de reforma legal, integral, con el propósito de que la Guardia Nacional pasé a formar parte de la Secretaría de la Defensa, con el único afán de que se consolide y mantenga su disciplina y profesionalismo y, sobre todo, para que no se corrompa cómo sucedió con la antigua Policía Federal.

Mencionó que el propósito de esto no es militarizar ni ir al autoritarismo, sino cuidar, con la vigilancia de la Secretaría de la Defensa, el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública del país “que nadie se confunda o se haga el que no sabe, en nuestro gobierno no hay personas como García Luna, no se permite la violación de derechos humanos”, la autoridad no es cómplice, encubridora en masacres “no sé admiten relaciones de complicidad con nadie y por el contrario se combate la impunidad y existe toda la voluntad para no dejar sin castigo ningún delito y el caso Ayotzinapa es una prueba.

El Presidente resaltó que en su gobierno “se ha reducido la violencia, ni existe ingobernabilidad, se garantiza como nunca la libertad de expresión y el derecho a disentir, el gobierno no participa en fraudes electorales. La Fiscalía General de la República y los Poderes Legislativo y Judicial actúan con absoluta independencia”.

