Alguien Empresario o Legislador, debe acelerar Reforma Eléctrica: Jorge Marcelino Alejo (20:30 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de febrero. En marzo próximo se dará el relevo de Carlos Salazar Lomelí como presidente del Consejo Coordinador Empresarial nacional. Como sucesores figuran los empresarios Francisco Cervantes y Bosco de la Vega ambos con amplio historial en Iniciativa Privada.

En alguno de ellos podría estar la clave para darle celeridad a la aprobación o rechazo a la Reforma Eléctrica.

Y todo porque el Gobierno de la 4T se propone que la Comisión Federal de Electricidad –CFE- tenga el control de la energía en el 54 %, dejando el 46 % a la inversión privada.

Subrayamos que por varias razones, pero especialmente para dar certidumbre a la inversión de la planta empresarial, alguien tiene que darle la premura que necesita la mencionada Reforma.

Es preciso que se definan términos en que puede quedar para su aprobación –que sería lo más factible- o que surgiera su rotundo rechazo. EL problema es que no hay avance sustancial que emane del Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados, ni menos resultados importantes de los encuentros entre legisladores y empresarios, como el de la última semana, de la Confederación de Cámaras Industriales –Concamin- y el senador morenista Ricardo Monreal.

No pasa por alto que Monreal expuso ante empresarios, su inclinación para que se le hagan modificaciones a la Reforma que propuso el Presidente López Obrador. Dijo que solo así contarían con el apoyo de los diputados de partidos de oposición a Morena.

Y es exactamente en este cruce, donde aflora la urgencia de que alguien tiene que darle velocidad a la Reforma.

Al final de cuentas no importaría si es el legislador Morenista Ignacio Mier, al frente del Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados, o es un empresario quien marque la pauta a seguir en la Reforma Eléctrica, más cuando su proceso no escapa a jaloneos como eso de poner en pausa las relaciones entre México y España; surgió también la discusión sobre si se incrementará el costo de la electricidad y de que no habría inversión para generar energías limpias.

Con este escenario a estas alturas -y obviamente sin tener bola de cristal-, decimos que en la nueva dirigencia del Consejo Coordinador Empresarial, sea Cervantes o De la Vega, podría estar el acierto para que cristalice dicha Reforma de una vez por todas. Y no solo ella, sino que también se superen otros asuntos que son reclamados por empresarios al Gobierno de la Cuarta Transformación.

Si el Consejo Coordinador Empresarial mueve a la Reforma Eléctrica, puede ser que los Consejos Empresariales de los estados Puebla incluido, encuentren nuevas opciones en su relación con los gobiernos estatales y municipales, para que también destraben proyectos que se dejan de lado.

Sobre todo cuando soslayan que sin trabajo mancomunado de gobiernos y empresarios, no hay bases para el crecimiento económico.

M E M O R A N D U M

AGUACATE

Por la razón que da la Secretaría de Desarrollo Rural –SDR- de que los productores de aguacate envían su producto a mercados nacionales, pero desconocen el destino que se le dé, se muestra que no conoce bien la cadena de comercialización con que operan productores poblanos.

Por otro lado, si trasciende que el aguacate poblano se unía a envíos que hacían productores de Michoacán al mercado estadounidense, es un indicativo de que la calidad del producto poblano tiene aceptación en mercados inclusive del exterior. Claro, como enviar aguacate poblano con empaque de Michoacán no va acorde al tratado binacional entre México y Estados Unidos, fue suspendido el envío del producto.

¿Por qué entonces no se exportó en directo a ese mercado el producto poblano?

joma61@hotmail.com

Compartir