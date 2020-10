Alfonso Durazo formaliza su renuncia (14:15 h)

Oaxaca de JUárez, 27 de octubre. Alfonso Durazo formaliza su renuncia a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

De acuerdo con un documento de la Junta de Coordinación Política del Senado, la comparecencia de Durazo que estaba programada para el 28 de octubre fue cancelada debido a su renuncia al cargo.

El pasado 21 de octubre Alfonso Durazo anunció la renuncia a su puesto porque contenderá por la gubernatura de Sonora.

Ello a pesar de que el Presidente dijo que trataría de convencerlo de permanecer en su puesto en la Secretaría de Seguridad.

Alfonso Durazo ha declarado no le compete nombrar a su sucesor.

“En su momento informaré, pero no me corresponde estar dibujando sucesores. Yo creo que el presidente tiene muy claro lo que se necesita. Ni me corresponde ni es necesario que yo agregue perfiles”, dijo en un evento de gobierno precisamente en Sonora.

Ejecentral

Compartir