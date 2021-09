Alfabetización digital, para los pequeños comercios: Daniel Molina (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de septiembre.

No cabe de duda que muchas cosas han cambiado a partir de la pandemia y el comercio en particular. El crecimiento del comercio electrónico, durate esta etapa de salud mundial crece cerca del 80% por cierto. Hoy, cada vez son mas los negocios que se extiende al e-commerce para crecer sus ventas. Sin embargo, hay una gran cantidad de capital en movimiento, que se encuentra en mipymes y el comercio informal, que aún no entra en este ritmo de compra digital.

Por la parte institucional en nuestro país, el Banco de México, crea CODI. Un sistema de cobro a través de aplicación móvil para recibir cobros en forma automática y sin pagar de comisión por parte del receptor. El negocio de comisiones, para los sistemas de cobro digital, es muy importante pora estos negocios, ya que las transacciones cargan un porcentaje al depósito y cuota fija. Esto, merma considerablemente la utilidad de una pyme, razón por la cual no ingresan al comercio digital.

En una muestra práctica, en un poligóno de diez kilometros cuadrados, en el centro de la ciudad de México, se encuentrán alrededor de mil ochocientos puestos ambulantes. Estos comercios, vende principalmente, cafes, tamales, quesadillas, tacos y cualquier alimento de bajo precio y de portabilidad. En un cálculo y análisis de geo marketing, podemos pensar en un flujo de millones de pesos diarios. Así que el escenario, para intentar que los pequeños comerciantes se interesen en el e-commercer es sumamente atratactivo.

¿Qué harán los nuevos y reelegidos alcaldes en este comercio?

El actuar de las nuevas administraciones que llegarán a las alcaldías de la Ciudad de México, seguramente será nulo en cuanto el comercio en vía pública y, muchos menos, intentar digitalizar. Las justificaciones sobran, no mover el voto, relación con líderes y, tal vez, por que fiscalizar tanto flujo.

Pero regresando al e-commerce, también tenemos las pequeñas tienditas de abarratos. Si, aquellas que compiten con tiendas de convenciencia, pero que conservan su atención con la gente con la que creció en el barrio.

Por el momento, la única alcaldía en la ciudad de México, con este interés es la Magdalena Contreras, con el alcalde electo Luis Gerardo Quijano. Estructurar el plan, para crecer esta economía no será fácil, pero la intensión existe. De lograr integrar el comercio digital a las pequeñas economías en Magdalena Contreras, se convertiría en un caso de éxito para el resto del país.

De a como nos toca en el presupuesto 2022.

El trabajo actual para Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público, es convencer a los senadores que el Paquete Económico 2022 es equilibrado entre el ingreso y el gasto.

La formula principal, de acuerdo al proyecto de la cuarta transformación, liderado por presidente Andrés Manuel López Obrador es: no aumentar ni crear impuestos.

El reto en cuanto a lo presentado en el Presupuesto del año 2022, por parte Rogelio Ramírez de la O, es cumplir con el crecimiento, que para algunos expertos opina será complicado alcanzarlo.

