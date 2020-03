Alertan por gel antibacterial casero; puede ocasionar daños a la salud (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de marzo. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un operativo en siete negocios de la zona centro de la Ciudad de México, en donde aseguró envases con gel antibacterial y paquetes de cubrebocas que no tenían etiqueta.

Por medio de un comunicado, la Profeco informó que, al no contener la etiqueta se desconoce qué material usaron para su elaboración, por lo que éste no pudiera no desinfectar, sino contener algún ingrediente prohibido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

“El operativo, en el que se aseguraron mil 435 piezas se llevó a cabo en las calles Roldán, Carretones, San Pablo, Correo Mayor, Del Carmen y Ayuntamiento, en el corazón de la capital mexicana. Dicho gel podría representar un riesgo para la salud de los consumidores, por tal motivo será enviado al laboratorio de Cofepris para su análisis”, indicó la Procuraduría.

Además, señaló que estas prácticas comerciales incumplen la obligación de proporcionar información adecuada y clara sobre los diferentes productos, por lo que, junto con la inmovilización del producto, los proveedores deberán enfrentar un procedimiento administrativo de sanción.

Publimetro/Foto:Cuartoscuro

