Alertan a municipios costeros por Mar de Fondo en Oaxaca (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de mayo. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) exhorta a la población de los municipios costeros, desde San Mateo del Mar en la región del Istmo, hasta Pinotepa Nacional en la región de la Costa, a estar atentos por alertamiento de evento de Mar de Fondo.

Este fenómeno natural generará fuertes oleajes y corrientes de resaca, por lo que la dependencia emite las siguientes recomendaciones:

• Atender las indicaciones del personal salvavidas, de autoridades de Protección Civil y Capitanías de Puerto.

• Evitar caminar en la franja de arena, especialmente cerca de la rompiente de olas.

• No circular en zonas inundadas.

• Por ningún motivo introducirse al mar.

• Mantener a las y los menores de edad cerca y no perderlos de vista.

• Retirar palapas, mobiliario y equipo del área de playa.

• Retirar y salvaguardar las embarcaciones pequeñas.

• No realizar deportes acuáticos.

De la misma forma se exhorta a la población atender los avisos de Protección Civil y mantenerse informada a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

