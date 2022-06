Alejandro Murat, ¿presidenciable? Pablo Ramírez Puga (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de junio. Respuesta Periodística. ¿Y como por qué no? es la pregunta que bulle en mi cabeza al insistir el joven mexiquense en que será precandidato a la presidencia de la República en el 2024 y por su partido, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) o por el que se le aparezca.

Lo que parece una chanza, un pitorreo o una “jalada de los pelos”, tiene sentido, porque en política, para llegar a gobernar o regir los destinos de un país o pueblo, no se necesita una especial preparación y menos en un país que como México ha visto desfilar en la presidencia de la República a políticos como Vicente Fox o Enrique Peña Nieto, por citar a los más recientes, quienes sólo contaban con audacia empresarial el primero y carisma y una esposa bella el segundo y, sin embargo, cumplieron cada quien su período presidencial.

También en países supuestamente más avanzados, su democracia le ha dado oportunidad, por ejemplo, a la familia Bush y más recientemente a Donald Trump, como prototipos de que “querer es poder”. Y así hay ejemplos en diversos países, en donde la política por ser la consecuencia de la “polis”, enmascarada como voluntad popular, permite acceder al máximo poder a personajes que no cumplen con el perfil de un gobernante que genere confianza y certeza para gobernar.

Por eso, y sin menosprecio alguno, cualquiera puede llegar a presidente de una nación.

¿Por qué no podría aspirar a serlo el gobernador Alejandro Murat? Él tiene una esposa de buena presencia, una bonita familia, ha gobernado una entidad, que yo recuerdo que algunos políticos de antaño aseguraban que “quién gobernara Oaxaca, podría gobernar fácilmente el país” porque es un campo de entrenamiento ideal que te da la experiencia suficiente para enfrentar los retos de toda la nación. Entonces, ¿Por qué no?

Y luego salía la referencia: dos oaxaqueños han gobernado México por más de medio siglo, refiriéndose a Benito Juárez y a Porfirio Díaz, los cuales se consideran como los más patriotas y visionarios de nuestra historia. Entonces, insisto, ¿Por qué no?

¿Qué tal, pues, que Alejandrito Murat, hijo de un sagaz político que “se las sabe de todas-todas” en mañas y contubernios logra ser primero precandidato, luego candidato de una alianza partidista para competir contra el tsunami Morena?

Diría el político estadounidense David Abernathy: “Se puede matar al soñador, pero no al sueño” y en efecto así es, porque soñar no cuesta nada, mientras no resulte una pesadilla.

La cuestión es que la aspiración del todavía gobernador oaxaqueño no está en una embajada o en un puesto en el gabinete de AMLO, él mira más alto y cree que con su modelo “Oaxaca” tiene la suficiente experiencia para lograrlo.

Sólo falta que ese modelo de subordinación política funcione ante la “voluntad” omnímoda de un presidente que pretende hacer de su movimiento de regeneración un credo político que perdure, al menos, lo que ha durado el ambiente político que lo vio nacer y formarse.

Murat Hinojosa, tendrá que convencer no al pueblo de México de su buena fe y capacidad para gobernar, sino que tiene que convencer a su Adonai político, ese que destapa “corcholatas” a diestra y siniestra con ese absolutismo que lo caracteriza.

Lo demás, sería lo de menos…

EXTRACTOS POLÍTICOS:

.- VAYA SENTENCIA QUE SE AVENTÓ el casi gobernador electo, Salomón Jara Cruz: “No reciclaré a gente de Murat, Cué o Ulises”… O sea, ni Raúl Bolaños Cacho Cué, ni la “Titis”, ni Jorge Franco, tampoco Varela o Salvatierra, ni Flavio Sosa, ni Chepi, ni Gurrión, ni el insolente “Cara Sucia”, tendrán cabida en su gabinete… Huummm, suena bien, aunque malandros y malandras, sobran en Oaxaca y alguno se enquistará en la “primavera transformadora”…

.- AHORA QUE VINO AMLO por 29ava vez se volvió a mostrar como aquel “San Ramón” que repartía bendiciones a sus bestias… Y así lo hizo con el irredento Flavio Sosa Villavicencio, a quien le dijo AMLO que “la represión lo maltrató mucho” como acariciándole el lomo a quien depredó a la capital del estado e incluso la incendió en el 2006… Privilegios de un “santón” que como AMLO anda bendiciendo por todos lados a la grey que le sirve… Son de las incongruencias que minimizan y hacen desconfiar de su papel como presidente de todos los mexicanos…

.- OTRA DE AMLO: Las “raterías” se están acabando dijo en la entrega de apoyos a las comunidades afectadas por el huracán “Agatha”, luego de autorizar apoyos económicos que llegarán directamente a los ediles de las comunidades, quienes serán los responsables de su aplicación y no el FONDEN que quedaban en las manos de políticos y funcionarios manos largas y oportunistas… Muy bien, falta ver que los ediles no resulten igual de ratas…

.- LOS ROBOS Y ASALTOS ESTÁN A LA ORDEN DEL DÍA en la capital del estado y municipios conurbados, sin que la policía estatal y municipal demuestren capacidad en su prevención y combate… Robos en restaurantes y casa habitación son comunes, así como atentados en plena vía pública… El “modelo Oaxaca” en materia de seguridad, es evidente que no funciona…

.- COMO ESTARÁN LAS COSAS de la política y de la inseguridad a nivel nacional que porque la senadora Lilly Téllez llamó “changoleón” a su homólogo Fernández Noroña, es amenazada por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG)… El narco se mueve por todos lados y cada vez es más evidente…

.- Vox clamantis.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca: lunes 13 de junio/2022.

