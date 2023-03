Alejandro Moreno tiene ‘secuestrado’ al PRI y hay que sacarlo: Osorio Chong (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de marzo. Miguel Ángel Osorio Chong acusó que Alejandro Moreno tiene secuestrado al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Osorio Chong dejó la coordinación parlamentaria del PRI, luego de que legisladores de su partido solicitaran una reunión para buscar su remoción del cargo el miércoles.

Al ser cuestionado sobre cuál será su camino ahora, el senador dijo que seguirá adelante en su búsqueda por rescatar al PRI.

“Seguir adelante en la recuperación del PRI. No dejar que este personaje que es Alejandro Moreno, el que tiene secuestrado al PRI, siga adelante. Sé que es un camino no fácil, pero por supuesto que estos millones de priistas, este 16 por ciento que se dice que se tiene por parte del PRI en la militancia en los estados, que está enojada, no se quede sola. Y voy a seguir adelante”, afirmó en una entrevista con Grupo Fórmula.

Osorio Chong ya había adelantado que no dejaría el partido para “no darle gusto” a la dirigencia del PRI, a cargo de ‘Alito’ Moreno. Y este jueves reafirmó su intención de mantenerse ahí.

“El que algunos se presten a estas acciones que realiza Alejandro Moreno no quiere decir que todos estemos en ese mismo camino. Yo estoy abiertamente declarado en contra de su permanencia, del secuestro, del que crea que le pertenece el PRI, esto no lo puedo permitir. Y esa es mi única pretensión, nunca dije ‘voy por la dirigencia’, nunca dije ‘quiero estar en una candidatura’, lo que quiero es recuperar el PRI, que me ha dado oportunidades en mi vida, y que no merece esta dirigencia que nos ha llevado al fracaso”, explicó Osorio Chong en dicha entrevista.

El senador priista dijo que todavía analizará lo que puede hacer legalmente para lograr que Alejandro Moreno deje la dirigencia del partido en agosto, como indican los estatutos del PRI.

¿Por qué Osorio Chong tuvo que dejar la Coordinación Parlamentaria del PRI?

Miguel Ángel Osorio Chong dejó la coordinación parlamentaria del PRI la tarde de este miércoles 22 de marzo, luego de que legisladores del partido solicitaran una reunión extraordinaria para buscar su remoción.

El exsecretario de Gobernación de Enrique Peña Nieto señaló que Alejandro Moreno es el responsable de la maniobra con la que se logró su destitución, y dijo que aunque no tiene nada contra los senadores priistas por la decisión, si estaba seguro que el exgobernador de Campeche estaba detrás de la decisión.

“Encontramos las maniobras de Alejandro Moreno, que utilizando a Manuel Añorve y Alejandro Zamora generaron presiones a compañeras y compañeros… buscaron arrebatar la coordinación del grupo parlamentario. Y tiene su razón, que es que Moreno busca quedarse en el partido mucho tiempo más”, dijo.

