Alebrijes busca su segunda victoria consecutiva del torneo, este 24 de octubre recibe a Tepatitlán (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de octubre. Con el solitario gol de Julio Cruz la semana pasada en territorio de los Leones Negros, los Alebrijes de Oaxaca se sienten motivados para conseguir una nueva victoria dentro de la Liga de Expansión MX, en esta ocasión al recibir en el estadio Tecnológico al conjunto de Tepatitlán, el viernes 24 de octubre a las 19:00 horas.

El plantel del Tepatitlán llega a este compromiso de la fecha 13, luego de perder en casa por marcador de 3 goles a 2 ante el cuadro de los Mineros de Zacatecas, por lo que se ubicó en la posición 5 de la tabla general. Mientras que los Alebrijes de Oaxaca con la victoria en calidad de visitante, ahora aparecen en la posición 13 de la tabla, con 11 unidades, producto de 3 victorias, 2 empates y 6 derrotas.

La jornada 13 de la Liga de Expansión MX, inicia el jueves 23 de octubre con el partido entre Venados y La Jaiba Brava a las 19:00 horas, al día siguiente la oncena oaxaqueña recibe al Tepatitlán a las 19:00 horas, para el viernes también se juega el partido entre La Paz ante Irapuato, en punto de las 21:00 horas. Para el sábado se tienen 3 partidos, el primero es entre los Mineros de Zacatecas ante los Potros de Hierro del Atlante.

A las 19:00 horas del 25 de octubre, el líder Cancún, será anfitrión de los Correcaminos, en tanto a las 19:00 horas, los Dorados de Sinaloa serán rivales de Tlaxcala. El Club Atlético Morelia cierra la jornada el domingo 26 de octubre a las 17:00 horas, con la visita de los Leones Negros de Guadalajara.

De lo más notable de la escuadra oaxaqueña, es el buen paso del atacante Julio Cruz, quien logró convertirse hasta el momento, en el máximo goleador histórico del club con 39 anotaciones. Desde su arribo a la escuadra de los Alebrijes en el año 2021 ha mantenido un buen nivel ofensivo a pesar de las malas campañas del equipo, por ello es el referente para el siguiente compromiso ahora que se encuentra en buena racha futbolística.

