Alcaldesa de Tijuana pide al narco: ‘Cobren las facturas a quienes no les pagaron’ (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de agosto. Luego de los incendios a transporte público registrados en Baja California, Monserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana, pidió al narcotráfico que sobren facturas con quienes no pagaron lo que les deben.

“No vamos a permitir que un solo ciudadano tijuanense pague las consecuencias de quienes no pagaron sus facturas. El día de hoy, también le decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos, que Tijuana se va a permanecer en activo cuidando a los ciudadanos, y también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan, porque también nosotros estamos vigilantes de ello”, señaló.

En un video difundido en la página de Facebook del Ayuntamiento de Tijuana, la mandataria dijo que se trabaja en coordinación con Mexicali y Ensenada.

Caballero detalló que saldrán 3 mil efectivos de la Guardia Nacional y 2 mil policías a la protección de la entidad ‘si es necesario’.

Se informó también que se registraron 10 vehículos quemados y se está trabajando para mantener la seguridad de los ciudadanos.

Se invitó a los tijuanenses a seguir sus actividades diarias de manera pacífica. ‘Ningún delincuente nos va a venir a coartar nuestra liberta y nuestra tranquilidad’, finalizó la mandataria.

Estos hechos violentos se suman a los registrados en Ciudad Juárez, Jalisco y Guanajuato en la segundas semana de agosto.

Además, este mismo sábado 13 de agosto se reportó que en Zitácuaro, Michoacán un grupo de civiles armados baleó e incendió una gasolinera, donde hubo pérdidas totales.

Consulado de EU en Tijuana emite alerta por incendios en Baja California

Tras los incendios al transporte público registrados en Baja California la noche del viernes 12 de agosto, el Consulado de Estados Unidos en Tijuana emitió una alerta en el que indica que está al tanto de los reportes de hechos violentos en la entidad.

En un comunicado, las autoridades norteamericanas pidieron a sus empleados en Baja California estar resguardados.

‘’El Consulado General de los Estados Unidos en Tijuana está al tanto de los informes de múltiples incendios de vehículos, bloqueos de carreteras y fuerte actividad policial en Tijuana, Mexicali, Rosarito, Ensenada y Tecate’‘, informó en redes sociales.

Además, emitieron una serie de recomendaciones para los ciudadanos norteamericanos que se encuentran en la zona de los disturbios:

Evitar el área

Buscar resguardo seguro si ya se encuentra en el área

Escuchar las actualizaciones en los medios locales.

Mantenerse atento a su alrededor

Avisar a sus amistades y familiares respecto a su seguridad



EL Financiero