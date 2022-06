Alcalde de San Miguel de Allende no deja vender a mujeres comerciantes ’por feas’ (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de junio. Cuatro comerciantes denunciaron públicamente a Mauricio Trejo, presidente municipal de San Miguel de Allende, a quien acusan de abuso de autoridad y de no dejarlas trabajar en el centro histórico de esta ciudad colonial.

“Fue en las oficinas de presidencia cuando nos mandaron llamar pues para como se dice para ver, bueno nosotros queríamos saber el motivo de porque fuimos retiradas este y ahí fue cuando dijo, nos dijo primero no le gustábamos, no le gustaba el giro que vendemos, no le gustaba, por el turismo que él iba a traer” , dijo Sandra Granado, comerciante del centro de San Miguel de Allende.