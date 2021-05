“Al presidente no se le dice que no”: Isabel Arvide (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de mayo. Isabel Arvide, cónsul de México en Estambul, nuevamente está en medio de la polémica ante las declaraciones que realizó este domingo a su aribo a Chetumal, Quintana Roo en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá algunas actividades publicas el lunes.

Al ser cuestionada sobre porqué aceptó el cargo de cónsul de México en Estambul sin tener experiencia diplomática previa, Isabel Arvide respondió que fue una decisión que tomó el presidente, “le dio su gana nombrarme”, dijo, «al presidente no se le dice que no», agregó.

“A mí me nombró el presidente, porque me nombró el presidente, porque le dio su gana nombrarme, pregúntaselo tú a él…. Son (decisiones) totalmente del presidente… Lee las leyes, lee la Constitución, es una decisión del presidente, pregúntele a él, yo creo que lo ha discutido varias veces, ¿no lo ha respondido? Yo creo que sí, pero es una buena oportunidad, pregúntenle por qué me nombró.”, expresó Isabel Arvide.