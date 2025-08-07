Al menos 22 mdp se destinaron en espectáculos musicales en la Guelaguetza 2025 (14:00 h)

2025/08/07  De Redacción ADN
Oaxaca de Juárez, 7 de agosto. El secretario de Finanzas del Gobierno Oaxaqueño Farid Acevedo confirmó que se destinaron alrededor de 22 millones de pesos en espectáculos para la Guelaguetza 2025.

Dijo que se pagaron tan solo para eventos musicales lo siguiente:

$10 millones de pesos a Rubén Blades

$3.8 millones a Lila Downs

$3.6 millones a Siddhartha

Y 4.6 millones de pesos de producción

En total, más de 22 millones de pesos destinados a espectáculos musicales durante el llamado “mes de la cultura oaxaqueña”.

