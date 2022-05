¡Al carajo los conservadores, la salud es primero!, AMLO defiende contratación de médicos cubanos (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de mayo. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que contratará a todos los médicos desocupados en el país, y como no serán suficientes para cubrir la demanda, defendió la contratación de galenos con especialidad traídos desde Cuba.

“Ya una vez que contratemos a todos los médicos y que sabemos que van a hacer falta, vamos a contratar a 500 especialistas médicos cubanos y eso tiene a los conservados muy enojados.

“Pues saben, que se vayan al carajo porque primero es la salud del pueblo. Los médicos son de México, o Cuba, o Francia o Estados Unidos pero los médicos son para curar a la gente, y mi compromiso es que no falten los médicos y los especialistas y tener un buen sistema de salud”, expresó en el municipio de Etchoja, Sonora, donde acudió a presentar el plan de justicia para el pueblo mayo.

Culpó a los “irresponsables corruptos” el que el país se encuentre en déficit de médicos, principalmente para las zonas rurales.

“Después de contratar a todos los médicos de México, sabemos que no nos va a alcanzar porque estos irresponsables corruptos nos dejaron sin médicos, no tenemos en México los médicos que necesita nuestro pueblo porque querían también privatizar la educación.

“Entonces, en las escuelas de medicina se rechazaba a los jóvenes con la mentira de que no pasaban el examen de admisión y no era eso, era que no había cupo porque las universidades públicas no contaban con presupuesto suficiente o no habían las escuelas suficientes y el resultado pues que ahora no tenemos los médicos que se necesitan y mucho menos los especialistas”, recriminó López Obrador.

24 Horas

