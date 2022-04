AIFA y AICM, los contrastes de su operación simultánea durante vacaciones de Semana Santa (09:30 h)

De los usuarios del Benito Juárez reconocieron que tomaron esta terminal aérea por la menor distancia comparada con la del Felipe Ángeles.

“Sí sé que sí salen, pero no cheque la verdad los costos, ni nada de eso. Creo que por miedo, no sé. Creo que porque es nuevo mejor me voy a lo seguro, entre comillas. Esta ocasión, no fue la ocasión, pero sí pienso probarlo”, afirmó Valeria, usuario del AICM.

“No está tan lejos, pero unos vienen de otros lados y es queda más lejos”, reiteró Luis Alberto, usuario del AICM.