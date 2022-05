Ahora, la 4T va por el acuario de Veracruz, la pecera cilíndrica más grande México (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de mayo. Ciudadanos y ambientalistas lanzaron este fin de semana una campaña para defender al Acuario de Veracruz, la pecera cilíndrica más grande de México, de lo que acusan son las intenciones del gobierno que preside Cuitláhuac García para hacerse del fideicomiso que maneja un patronato que ha mantenido a flote la fauna que preserva.

La defensa del Acuario tiene protestas y una campaña de información en Facebook donde ha sido atacada por los troles oficiales ante las acciones de ciudadanía y activistas que la tarde del viernes protestaron en contra de la clausura del Acuario de Veracruz, que realizó en días pasados la Procuraduría del Medio Ambiente estatal, alegando irregularidades.

El Grupo Soy humano AC. denuncia que “los pleitos políticos del gobierno del Estado al clausurar ilegalmente el acuario de Veracruz, ponen en riesgo la vida de todas las especies que habitan el lugar… Pues no hay personal que los atienda y den de comer. “BASTA YA! TENGAN ÉTICA POLÍTICA” reclaman.

En un video y con un hashtag #NoGobiernoEnElAcuario ciudadanos y ambientalistas activistas acusan al gobierno de Morena en Veracruz de querer quedarse con el fideicomiso y las finanzas del acuario más grande de México, el más reconocido en Latinoamérica y destacado por la preservación y rescate de fauna marina y compromiso con el bienestar animal; el mayor centro de investigación y educación en fauna marina en México.

Este video rápidamente se viralizó y circula en todas las redes sociales.

Reproductor de vídeo Por su parte el titular de la asociación ambientalista, Earth Mission, Sergio Armando González, destaca que de acuerdo a la ley a la Procuraduría estatal no le compete estas acciones, ya que el Acuario es federal por lo que de haber una clausura, sería la Profepa la que tendría que realizarla.

“Es una cuestión política y económica del gobernador, no tiene nada que ver con cuestiones ambientales, queremos decirle al gobierno que hablemos muchos ciudadanos pensantes y no nos van a venir con las ridiculeces de siempre, esto es un atraco del Gobierno del Estado”, refieren ambientalistas ante la prensa.

Sergio Armando González, acusó que los únicos afectados con las acciones de una “procuraduría del medio ambiente” serán las especies marinas, ya que sus cuidados requieren de fuertes sumas de dinero, mismo que se obtiene de la entrada que se cobra para visitar el Acuario.

González Ramírez evidenció la incongruencia de Cuitláhuac García pues el gobierno de Morena ha retirado los apoyos en materia ambiental y ahora clausuran un lugar donde se ha dado un manejo responsable de las especies.

“Los animales no votan, no los frieguen, las autoridades no tienen idea de lo que es preservar los animales, dos años estuvo cerrado el Acuario y ahora dos años después no es posible que vengan y hagan esto, exigimos que se abra el lugar y que se preserve a los animales porque son los víctimas”, advirtió.

Además de lo que consideran ante la ilegal e ilegitima clausura del Acuario, los prestadores de servicio en torno al Acuario protestaron por las afectaciones a sus ventas que han caído en más del 60 por ciento luego de que apenas se estaban recobrando por la pandemia del covid 19.

El “cierre” arbitrario del Acuario ha impactado negativamente a hoteleros, restauranteros, y a todos los sectores que prestan servicios en la zona conurbada, reclamaron.

La polémica Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, por sus continuos actos arbitrarios, “clausuró el Acuario de Veracruz por dijo “presuntas anomalías en su operatividad”.

El Consejo Administrativo tuvo reunión este viernes para analizar la situación y tomar las decisiones respecto al tema. José Arturo Hernández, director administrativa del recinto, informó, que la sesión tras la clausura fue solo entre los 9 miembros del Consejo y que son los mismos que lo han conformado desde hace tres décadas que inició sus operaciones.

Advirtió que tienen una comunicación cordial con Sergio Rodríguez de la PMA y se pretende solventar las anomalías que esa autoridad, precisando que el recinto acuático no presenta irregularidades

“Irregularidades no tiene. No quiero decir una palabra que se malentienda por eso preferimos a través de comunicado, la resolución no está en nuestra manos como consejo, pero tenemos una buena comunicación con la PMA”, sostuvo.

Ambientalistas y sociedad civil exigen al Gobierno del Estado preserve la seguridad de los animales que se encuentran en el Acuario de Veracruz, denunciando que la clausura del lugar se debe a una cuestión política para tener el control de los recursos que ingresan al recinto.

Exigen al gobernador Cuitláhuac García Jiménez que “pare este teatro”, pues a su teatro pues a su juicio resulta indignante y hasta broma que a dos años de la denuncia por una fiesta que se presentó en el lugar se quiera intervenir.

La Procuraduría alega que no se les entregó entregó la documentación solicitada y esto provocó la clausurar, “por una medida precautoria, porque no conocemos cómo está operando el Acuario de Veracruz”, expresó durante la puesta de sellos Sergio Rodríguez, procurador de Medio Ambiente estatal.

De acuerdo con el procurador de Medio Ambiente, el personal de las áreas operativas podrá acceder sin ningún problema para mantener a salvo a las especies.

“Hay áreas eléctricas, electrónicas, hay áreas que surten de agua de mar a las peceras, área de movilidad, los filtros de agua y todo ello está bajo resguardo y responsabilidad directa del acuario, los encargados de alimentar animales, todos ellos tienen libre acceso”, afirmó el funcionario.

El equipo de la Procuraduría de Medio Ambiente de Veracruz realizará una revisión de las especies que habitan en el acuario.

Sergio Rodríguez señaló que aunque se solicitó información al Acuario luego de la fiesta realizada en el 2019, la argumentación del patronato es que no hay competencia de la PMA para revisar sus instalaciones por no tener información del manejo del lugar.

“Nosotros vemos la fiesta, intervenimos, documentamos, no hemos sancionado, lo que solicitamos fue información y el juez tercero ya dijo que tienen que entregar la información, ellos dicen que hay un exceso, pero en el exceso cayeron ellos al prolongar la entrega de lo que solicitamos”, refiere.

El acuario

Con sus 800 kilómetros de litorales, Veracruz cuenta con cientos de especies marinas. Y por suerte, hay un acuario para exhibir a muchas de ellas. Este acuario es conocido como uno de los más bellos y grandes del mundo, lo que lo hace uno de los mejores lugares para conocer en Veracruz, señala la promoción internacional.

En este, se exhiben a los organismos y especies más representativos de las aguas mexicanas y del mundo. Y como dato curioso, este acuario se hace llamar “la pecera más grande de Latinoamérica”.

recomiendan visitar la galería 1, en donde encontrarás a especies de agua dulce y lagos, y la 2, en donde podrás admirar a especies de agua salada.

Sin embargo, la parte más impactante del recorrido se encuentra en la pecera oceánica. Para llegar a esta, deberás pasar por un túnel transparente, en donde verás animales marinos que te sorprenderán por su tamaño. Esta es uno de los mejores lugares para visitar en Veracruz con niños.

Hoy está en peligro y el llamado de los ambientalistas es para preservar este patrimonio de las y los veracruzanos.

billieparkernoticias.com

