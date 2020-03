Ahora, fueron alumnas del Cobao 39 de Nazareno, Etla quienes denunciaron acoso de un profesor (11:40 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 5 de marzo. Ahora fueron las alumnas del Cobao plantel 39 de Nazareno Etla, quienes levantaron la voz contra profesores de la institución a quienes denunciaron a través pancartas en un tendedero los contantes acosos, hostigamientos y violencia de género que han sufrido dentro de la escuela.

Con esta manifestación suman ya tres planteles en las cuales las niñas se han armado de valor para realizar este tipo de manifestación para llamar la atención de los directivos y tomen cartas en el asunto.

En este plantel, la 39, ubicado en la población de Nazareno, Etla, municipio de los Valles Centrales de Oaxaca, las alumnas denuncian a un profesor identificado como Jorge, quien según las expresiones en los carteles exhibidos ha realizado diversos comentarios e invitaciones a las estudiantes.

Cansadas de esta situación esta mañana un grupo de niñas se organizaron para protestar aún con el riesgo que implica que los directivos tomen represalias en su contra, sin embargo dijeron que ya no podían aguantar más.

Con mensajes tales como, “Vengo a ganarme mi calificación no a que me la regales a cambio de unas caricias”, “Usted no nos enseña, nos acosa”, “Te cansas de oírlo, nosotras de vivirlo”, “profesor Paulo mi falda no es muy corta, su respeto sí”, demostraron su indignación hacia alguno maestros; también hubo mensajes de agradecimiento a una profesora de quien han recibido apoyo “profa. Leonor gracias por apoyarme siempre”.

Tras colocar el tendedero de denuncias, un grupo de alumnas cubiertas del rostro por temor a represalias se trasladaron a un salón y le gritaron consignas y reclamos a un profesor que a esa hora impartía sus clases, “Todas estamos en tu contra, debería darte vergüenza, porque no sales a enfrentar tus verdades”, le reclamaron con voces de impotencia.

Las menores, consignaron que no estaban solas y este movimiento también lo hacían por las alumnas de menor grado, ya que ellas seguirán teniendo clases con el supuesto señalado.

El año pasado, una madre de familia de una alumna de este plantel hizo una denuncia contra el profesor Jorge a quien acusó que invitar a su hija a tomar un helado fuera de la escuela y horas clase, y del cual tomó conocimiento la Comisión Mixta Disciplinaria del Cobao, sin embargo, el docente aún continúa impartiendo cátedra en la institución.

La denunciante señaló que derivado de esta situación, su hija se vio afectada emocionalmente y temía por la integridad de la menor por lo que pidió la intervención de la directora del plantel 39 “Nazareno”, Paris Morales Márquez, según consta en un documento que las alumnas circularon esta mañana.

Cabe señalar que el pasado viernes 28 de febrero, las estudiantes del plantel 01 Pueblo Nuevo iniciaron este tipo de protesta en donde manifestaron las afectaciones que sufrían por parte de sus profesores y compañeros de la escuela, logrando con ello que la Dirección General de la institución tomara las medidas necesarias a fin de salvaguardar los derechos e integridad de las alumnas, iniciándose diversos procedimientos a fin de deslindar las responsabilidades que resulten y garantizar el acceso de las alumnas a la justicia.

Este lunes 2 de marzo, se realizó una reunión de trabajo interinstitucional en la que acudió personal de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca así como el área académica y la coordinación jurídica del Cobao, con la finalidad de atender de manera integral las demandas de las estudiantes, además de salvaguardar su integridad física y emocional.

En otro plantel, el 22 en Huatulco, en donde de igual manera las alumnas realizaron este tipo de manifestación pacífica, luego de haber sido víctimas de actos de hostigamiento y acoso sexual por parte de un docente de la institución, los directivos fueron más radicales y el señalado fue separado de su cargo, en tanto la comisión mixta disciplinaria del Cobao, integrada por la parte patronal y sindical, realiza las investigaciones pertinentes y resuelve lo procedente.

Compartir